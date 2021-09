Βίκυ Καγιά: «Μέχρι να καταφέρω να βγάλω από την καθημερινότητά μου το GNTM, έπαθα ψυχοσωματικά»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ceekvn833ie1-st)





Λίγο πριν την πρεμιέρα του Dancing with the Stars, ημίλησε μεταξύ άλλων για την απόφασή της να εγκαταλείψει το Next Top Model και πώς διαχειρίστηκε μια τέτοια αλλαγή στην ζωή της.«Μέχρι να καταφέρω να βγάλω από το στομάχι μου και την καθημερινότητά μου τοκαι να πω πως για λόγους προσωπικούς και λόγω του ότι υπάρχει ένα άλλο πρότζεκτ, πρέπει να λείψω, έπαθα ψυχοσωματικά», ανέφερε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast star.Στην συνέχεια πρόσθεσε πως η ίδια είχε κουραστεί ήδη από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. «Δεν ήμουν καλά μέχρι να το δεχτώ, δεν είμαι σούπερ ήρωας. Μετά το τέλος της προηγούμενης σεζόν, το αποφάσισα, γιατί είχε να κάνει και με εμένα που είχα κουραστεί πάρα πολύ, δέχτηκα και τη νέα πρόταση, είμαι και μαμά, ήθελα να κάτσω ένα καλοκαίρι με τα παιδιά μου», εξήγησε και τόνισε πως είχε πέντε χρόνια να κάνει διακοπές, οπότε ένιωθε την ανάγκη να ξεκουραστεί να είναι πιο επιτακτική από ποτέ.«Δεν ήταν και λίγη η πρόταση για το. Με σήκωσε από την θέση μου, χόρεψα πριν μου το πουν», ανέφερε για το νέο της επαγγελματικό βήμα.Σχετικά με το αν της λείπει το GNTM, απάντησε πως της λείπει μόνο το δημιουργικό μέρος και όχι τα πολύωρα γυρίσματα, στα οποία τους υποβάλλουν. «Μου λείπει από την άποψη να είμαι εκεί και να βλέπω τα μοντέλα. Τα πολύωρα γυρίσματα και όλο το καλοκαίρι που δουλεύουν τα παιδιά ασταμάτητα, δεν μου έλειψε», κατέληξε.