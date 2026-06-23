Τεχνολογικοί τριγμοί γκρέμισαν τη Wall Street: Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Οι φόβοι για επιβράδυνση της ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερβολικές αποτιμήσεις των ημιαγωγών πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις στη Wall Street - Οι επενδυτές ζητούν πλέον απτές αποδείξεις ότι το επενδυτικό boom της AI θα μεταφραστεί σε κέρδη