Τεχνολογικοί τριγμοί γκρέμισαν τη Wall Street: Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Τεχνολογικοί τριγμοί γκρέμισαν τη Wall Street: Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Οι φόβοι για επιβράδυνση της ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερβολικές αποτιμήσεις των ημιαγωγών πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις στη Wall Street - Οι επενδυτές ζητούν πλέον απτές αποδείξεις ότι το επενδυτικό boom της AI θα μεταφραστεί σε κέρδη
Η Wall Street δέχθηκε ισχυρό πλήγμα την Τρίτη, καθώς ένα παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των εταιριών ημιαγωγών αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το κατά πόσο το εντυπωσιακό ράλι που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρηθεί.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,44% στις 7.365 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» 2,22% πέφτοντας στις 25.587 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και επέδειξε αντιστάσεις, τελικά υπέκυψε στο αρνητικό κλίμα και έκλεισε επίσης με οριακή κάμψη 0,09% στις 51.666 μονάδες.
Ο τεχνολογικός κλάδος βρέθηκε εξαρχής στο στόχαστρο των πωλητών, δεδομένου ότι η ισχυρή διόρθωση είχε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα από τις ασιατικές αγορές και τον KOSPI της Νοτίου Κορέας, ο οποίος κατέρρευσε κατά 10% προκαλώντας ενεργοποίηση του μηχανισμού προσωρινής διακοπής των συναλλαγών.
Στην Νότια Κορέα το κραχ πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο γίγαντας της SK Hynix επιβραδύνει την επέκταση της παραγωγής προηγμένων μνημών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και στρέφει μεγαλύτερη προσοχή στην αγορά των συμβατικών μνημών DRAM. Όμως, οι επενδυτές διεθνώς δεν χρειάστηκαν κάτι παραπάνω για να ξαναθυμηθούν τις αμφιβολίες τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΑΙ και την πιθανή δημιουργία φούσκας σε εταιρείες μικροτσίπ και τεχνητής νοημοσύνης.
«Οι επενδυτές της AI τρομοκρατήθηκαν από το δημοσίευμα ότι η SK Hynix μετατρέπει γραμμή παραγωγής που προοριζόταν για προηγμένες μνήμες HBM4 σε γραμμή παραγωγής συμβατικών DRAM. Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες για τον ρυθμό ανάπτυξης της ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη», εξήγησε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Jones Trading, Μάικλ Ο’Ρουρκ.
Θυμίζουμε ότι το ισχυρό ράλι που είχε τροφοδοτήσει η τεχνητή νοημοσύνη το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου είχε επιτρέψει στις αγορές να αγνοήσουν σε μεγάλο βαθμό τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Όμως πλέον μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου έχει σχεδόν εξαφανιστεί στρέφοντας και πάλι την προσοχή των επενδυτών στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.
Ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι μετοχές μνήμης, ημιαγωγών και ΑΙ ήταν η βασική κινητήρια δύναμη για τα φετινά ράλι στη Wall Street, η αντίστοιχη ισχυρή διόρθωση ήταν αναπόφευκτη.
Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρίνσκι της BTIG, οι κίνδυνοι για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών δεν έχουν εκλείψει, με τις μετοχές τους να απειλούνται με υποχώρηση ακόμη 10% έως 15% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Βέβαια, παρά τις πρόσφατες απώλειες, ο Nasdaq 100 εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 30% από τα τέλη Μαρτίου, γεγονός που οδηγεί αρκετούς αναλυτές να θεωρούν ότι η τρέχουσα διόρθωση ενδέχεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Όμως, οι σημερινοί τριγμοί επιβεβαίωσαν ότι ολοένα και περισσότεροι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο οι τωρινές αποτιμήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από τα μελλοντικά κέρδη.
Θυμίζουμε ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όμως η αγορά ζητά πλέον απτές αποδείξεις ότι οι δαπάνες αυτές θα μεταφραστούν σε ουσιαστική αύξηση κερδών.
Ενδεικτικά, η Alphabet ανακοίνωσε πρόσφατα πρόγραμμα έκδοσης νέων μετοχών ύψους 80 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Meta εξετάζει αντίστοιχη κίνηση. Παράλληλα, η Nvidia γνωστοποίησε προ ημερών ότι θα αντλήσει 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, στην πρώτη τέτοια κίνηση της τελευταίας πενταετίας.
Την ίδια στιγμή στο μέτωπο της οικονομίας, τα μάκρο στοιχεία παρέμειναν υποστηρικτικά για την οικονομία. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχυμένη από την ισχυρή ζήτηση για μεταποιημένα προϊόντα, ενώ η αγορά εργασίας συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,44% στις 7.365 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» 2,22% πέφτοντας στις 25.587 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και επέδειξε αντιστάσεις, τελικά υπέκυψε στο αρνητικό κλίμα και έκλεισε επίσης με οριακή κάμψη 0,09% στις 51.666 μονάδες.
Ο τεχνολογικός κλάδος βρέθηκε εξαρχής στο στόχαστρο των πωλητών, δεδομένου ότι η ισχυρή διόρθωση είχε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα από τις ασιατικές αγορές και τον KOSPI της Νοτίου Κορέας, ο οποίος κατέρρευσε κατά 10% προκαλώντας ενεργοποίηση του μηχανισμού προσωρινής διακοπής των συναλλαγών.
Στην Νότια Κορέα το κραχ πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο γίγαντας της SK Hynix επιβραδύνει την επέκταση της παραγωγής προηγμένων μνημών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και στρέφει μεγαλύτερη προσοχή στην αγορά των συμβατικών μνημών DRAM. Όμως, οι επενδυτές διεθνώς δεν χρειάστηκαν κάτι παραπάνω για να ξαναθυμηθούν τις αμφιβολίες τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΑΙ και την πιθανή δημιουργία φούσκας σε εταιρείες μικροτσίπ και τεχνητής νοημοσύνης.
«Οι επενδυτές της AI τρομοκρατήθηκαν από το δημοσίευμα ότι η SK Hynix μετατρέπει γραμμή παραγωγής που προοριζόταν για προηγμένες μνήμες HBM4 σε γραμμή παραγωγής συμβατικών DRAM. Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες για τον ρυθμό ανάπτυξης της ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη», εξήγησε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Jones Trading, Μάικλ Ο’Ρουρκ.
Θυμίζουμε ότι το ισχυρό ράλι που είχε τροφοδοτήσει η τεχνητή νοημοσύνη το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου είχε επιτρέψει στις αγορές να αγνοήσουν σε μεγάλο βαθμό τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Όμως πλέον μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου έχει σχεδόν εξαφανιστεί στρέφοντας και πάλι την προσοχή των επενδυτών στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.
Ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι μετοχές μνήμης, ημιαγωγών και ΑΙ ήταν η βασική κινητήρια δύναμη για τα φετινά ράλι στη Wall Street, η αντίστοιχη ισχυρή διόρθωση ήταν αναπόφευκτη.
Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρίνσκι της BTIG, οι κίνδυνοι για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών δεν έχουν εκλείψει, με τις μετοχές τους να απειλούνται με υποχώρηση ακόμη 10% έως 15% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Βέβαια, παρά τις πρόσφατες απώλειες, ο Nasdaq 100 εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 30% από τα τέλη Μαρτίου, γεγονός που οδηγεί αρκετούς αναλυτές να θεωρούν ότι η τρέχουσα διόρθωση ενδέχεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Όμως, οι σημερινοί τριγμοί επιβεβαίωσαν ότι ολοένα και περισσότεροι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο οι τωρινές αποτιμήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από τα μελλοντικά κέρδη.
Θυμίζουμε ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όμως η αγορά ζητά πλέον απτές αποδείξεις ότι οι δαπάνες αυτές θα μεταφραστούν σε ουσιαστική αύξηση κερδών.
Ενδεικτικά, η Alphabet ανακοίνωσε πρόσφατα πρόγραμμα έκδοσης νέων μετοχών ύψους 80 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Meta εξετάζει αντίστοιχη κίνηση. Παράλληλα, η Nvidia γνωστοποίησε προ ημερών ότι θα αντλήσει 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, στην πρώτη τέτοια κίνηση της τελευταίας πενταετίας.
Την ίδια στιγμή στο μέτωπο της οικονομίας, τα μάκρο στοιχεία παρέμειναν υποστηρικτικά για την οικονομία. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχυμένη από την ισχυρή ζήτηση για μεταποιημένα προϊόντα, ενώ η αγορά εργασίας συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα.
Όμως, με τον πληθωρισμό να παραμένει ανθεκτικός, οι αγορές προεξοφλούν πλέον δύο αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους αντί για μία πριν από λίγες εβδομάδες, με την πρώτη μάλιστα ήδη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους στα αναθεωρημένα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ (που δημοσιεύεται αύριο, Τετάρτη) και κυρίως στον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που ανακοινώνεται μια μέρα μετά και αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί στενά η Fed.
Σε επίπεδο μετοχών, ο δείκτης των ημιαγωγών υποχώρησε περισσότερο από 7%, με όλες τις εταιρείες που τον απαρτίζουν να κινούνται πτωτικά.
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στη Micron Technology, η οποία έχασε πάνω από 13% ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη. Η μετοχή αποτελούσε έως τώρα τον κορυφαίο κερδισμένο τίτλο στον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index, έχοντας σημειώσει άνοδο άνω του 300% από τις αρχές του έτους.
Ισχυρή πτώση της τάξεως του 8% και για την Qualcomm, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή εξαγορά της εταιρείας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Modular, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε έντονα αρνητική τροχιά βρέθηκε η Alphabet.
Υπό πίεση βρέθηκε, επίσης, η Apollo Global Management μετά τον περιορισμό αιτημάτων εξαγοράς από το μεγαλύτερο μη εισηγμένο επενδυτικό της ταμείο ιδιωτικού χρέους, όπως και η Carnival, καθώς οι προβλέψεις της για την τρέχουσα χρήση απογοήτευσαν την αγορά λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων και των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
Αντίθετα, η SpaceX έκανε την έκπληξη ανακάμπτοντας από τα χαμηλά της ημέρας και γυρίζοντας σε θετικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε υποχωρήσει κάτω από τα 150 δολάρια, δηλαδή κάτω από την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσής της μετά το IPO.
Θετική εξαίρεση στον τεχνολογικό κλάδο αποτέλεσαν οι εταιρείες κβαντικών υπολογιστών, όπως οι Infleqtion και Rigetti Computing, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και η IBM με άλμα κοντά στο 5%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της σε «overweight» από την Morgan Stanley.
Υποστηρικτικά για τον Dow λειτούργησαν τέλος οι λεγόμενες αμυντικές μετοχές, όπως η Walmart, η Merck, η Procter & Gamble και η Johnson & Johnson.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους στα αναθεωρημένα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ (που δημοσιεύεται αύριο, Τετάρτη) και κυρίως στον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που ανακοινώνεται μια μέρα μετά και αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί στενά η Fed.
Σε επίπεδο μετοχών, ο δείκτης των ημιαγωγών υποχώρησε περισσότερο από 7%, με όλες τις εταιρείες που τον απαρτίζουν να κινούνται πτωτικά.
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στη Micron Technology, η οποία έχασε πάνω από 13% ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη. Η μετοχή αποτελούσε έως τώρα τον κορυφαίο κερδισμένο τίτλο στον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index, έχοντας σημειώσει άνοδο άνω του 300% από τις αρχές του έτους.
Ισχυρή πτώση της τάξεως του 8% και για την Qualcomm, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή εξαγορά της εταιρείας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Modular, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε έντονα αρνητική τροχιά βρέθηκε η Alphabet.
Υπό πίεση βρέθηκε, επίσης, η Apollo Global Management μετά τον περιορισμό αιτημάτων εξαγοράς από το μεγαλύτερο μη εισηγμένο επενδυτικό της ταμείο ιδιωτικού χρέους, όπως και η Carnival, καθώς οι προβλέψεις της για την τρέχουσα χρήση απογοήτευσαν την αγορά λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων και των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
Αντίθετα, η SpaceX έκανε την έκπληξη ανακάμπτοντας από τα χαμηλά της ημέρας και γυρίζοντας σε θετικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε υποχωρήσει κάτω από τα 150 δολάρια, δηλαδή κάτω από την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσής της μετά το IPO.
Θετική εξαίρεση στον τεχνολογικό κλάδο αποτέλεσαν οι εταιρείες κβαντικών υπολογιστών, όπως οι Infleqtion και Rigetti Computing, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και η IBM με άλμα κοντά στο 5%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της σε «overweight» από την Morgan Stanley.
Υποστηρικτικά για τον Dow λειτούργησαν τέλος οι λεγόμενες αμυντικές μετοχές, όπως η Walmart, η Merck, η Procter & Gamble και η Johnson & Johnson.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα