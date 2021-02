Χάρι - Μέγκαν: Έχασαν οριστικά τους βασιλικούς τίτλους τους

και η Μέγκαν Μαρκλ δεν ανήκουν πλέον στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση εκπροσώπου του Μπάκιγχαμ.Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα τον Μάρτιο του 2020 οπότε και μετακόμισαν στις ΗΠΑ, υπογράφοντας, που υπολογίζονται άνω των 100 εκατ. βρετανικών λιρών.Εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ, σύμφωνα με την, ανέφερε σε δήλωση που εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι: «Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επιβεβαίωσαν στην Αυτής Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα ότι δεν θα επιστρέψουν ως ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.Μετά από συνομιλίες με τον Δούκα, η Βασίλισσα επιβεβαίωσε ότι όταν απομακρυνόμαστε από τη Βασιλική Οικογένεια, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με τις ευθύνες και τα καθήκοντα που συνεπάγονται.Οι τιμητικοί στρατιωτικοί διορισμοί και τα βασιλικά προνόμια που διατηρούνται από τον Δούκα και τη Δούκισσα θα επιστραφούν επομένως στην Αυτής Μεγαλειότητα, προτού αναδιανεμηθούν μεταξύ των ενεργών μελών της Βασιλικής Οικογένειας. Ενώ όλοι λυπούνται για την απόφασή τους, ο Δούκας και η Δούκισσα παραμένουν πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας».

Εκπρόσωπος των Χάρι και Μέγκαν ανέφερε: «Όπως αποδεικνύεται από τη δράση τους τον τελευταίο χρόνο, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ παραμένουν αφοσιωμένοι στο καθήκον και τις υπηρεσίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο και έχουν προσφέρει τη συνεχή υποστήριξή τους στους οργανισμούς που έχουν εκπροσωπήσει, ανεξάρτητα από τον επίσημο ρόλο. Μπορούμε όλοι να ζήσουμε μια ζωή προσφοράς. Η προσφορά είναι οικουμενική».

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η Ένωση Ράγκμπι Ποδοσφαίρου επιβεβαίωσε ότι ο Χάρι θα παραιτηθεί από το ρόλο του ως υποστηρικτής: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρίγκιπα Χάρι για το χρόνο και τη δέσμευσή του για την RFU τόσο στη θέση του ως υποστηρικτής, όσο και ως αντιπρόεδρος. Η RFU εκτιμά πολύ τη συμβολή του στην προώθηση και υποστήριξη του παιχνιδιού».

The Rugby Football League thanks The Duke of Sussex for his time, care and commitment in supporting Rugby League at all levels in recent years – from the children’s game to the Challenge Cup, the England teams and RLWC2021. pic.twitter.com/tijl55hWsJ