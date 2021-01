Διαζύγιο Καρντάσιαν: Γιατί η Κιμ βαρέθηκε τον Κάνιε

Μετά από οκτώ χρόνια κοινής πορείας Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ φαίνεται ότι παίρνουν χωριστούς δρόμους προς μεγάλη απογοήτευση των εκατομμυρίων ακολούθων τους

Σκίτσο του ζευγαριού εμπνευσμένο από την τηλεοπτική σειρά «The Simpsons»

Το 2020 δεν ήταν η χρονιά της Κιμ Καρντάσιαν. Το ινφλουενσιλίκι, η επιδειξιμανία και η virtual ευδαιμονία της κατατροπώθηκαν από την πανδημία. Ενός κακού μύρια έπονται.Το πάρτυ για τους εορτασμούς των 40ών γενεθλίων της τον Οκτώβριο σε εξωτικό προορισμό του Ειρηνικού Ωκεανού προκάλεσε δίνη χολερικών σχολίων, ο αγαπημένος της πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχασε την πιο αγαπημένη από τις ερωμένες του, την εξουσία, ο σύζυγός της Κάνιε Γουέστ κατέρρευσε ψυχολογικά στα κοινωνικά δίκτυα και η ίδια εμφανίστηκε ανήμπορη να τον χαλιναγωγήσει ή έστω να τον υποστηρίξει.Θα μιλούσαμε γιατης ναυαρχίδας της αυτοαναφορικότητας εάν το τηλεοπτικό συμβόλαιο της οικογένειας με το E! ENTERTAINMENT για το «Keepin’ up with the Kardashians» δεν είχε αντικατασταθεί από τη νέα πολυετή συνεργασία τους με το Hulu, δηλαδή την Disney. Oχι δηλαδή ότι το 2021 ξεκίνησε με καλύτερους οιωνούς. Hδη οι φήμες και οι διαρροές για την οικογενειακή ζωή της 40χρονης Καρντάσιαν έχουν λάβει διαστάσεις στέρεης και αδιάσειστης βεβαιότητας. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ, Kimye για συντομία κατά το αρχέτυπο των Brangelina, χωρίζουν. Ούτε οι 200 εκατομμύρια followers τους -μόνο στο Instagram -, ούτε τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια τής σε μεγάλο βαθμό κοινής περιουσίας τους, ούτε καν οι όχι τόσο παλιές δημόσιες εξομολογήσεις για τον έρωτά τους και οι σε κοινή θέα διαχύσεις για του λόγου το ασφαλές φαίνεται ότι μπορούν να σταθούν ανάχωμα στη διάλυση του γάμου αλλά και της κραταιάς μπίζνας που έστησαν στα οκτώ χρόνια του κοινού βίου τους.Η Κιμ βαρέθηκε. Αυτή την τόσο απλή, πρωτόλεια και ακατέργαστη συναισθηματική αντίδραση της Καρντάσιαν προβάλλουν τα αμερικανικά σκανδαλοθηρικά Μέσα -και από κοντά ακολουθούν οι έγκριτοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί- ως την αφορμή για την αίτηση διαζυγίου, η οποία όμως δεν έχει ακόμα υποβληθεί. Η απόφαση του Γουέστ να κατέλθει στον πολιτικό στίβο και να διεκδικήσει ένα κομμάτι από την πίτα των προεδρικών εκλογών -κατά πολλούς εξυπηρετώντας τον ρόλο του λαγού του Ντόναλντ Τραμπ-, αλλά και οι διαρκείς υποτροπές της διπολικής διαταραχής από την οποία πάσχει γονάτισαν την Κιμ Καρντάσιαν.Τον περασμένο Ιούνιο ο 43χρονος ράπερ και παραγωγός προχώρησε σε ένα καινοφανές, σχεδόν σοκαριστικό ξέσπασμα στο Twitter εξαπολύοντας μύδρους κατά της πεθεράς του Κρις Τζένερ, αλλά και εναντίον της συζύγου του, κατηγορώντας την ότι προσπάθησε να τον εξαναγκάσει σε εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική. Μπορεί τα tweets να εξαφανίστηκαν λίγες ημέρες αργότερα και η Καρντάσιαν να ζήτησε κατανόηση και προσευχή για τον ψυχικά νοσούντα σύζυγό της, όμως εκείνος επανήλθε. Τον Σεπτέμβριο εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε επίσης στο Twitter να ουρεί ένα από τα βραβεία Grammy του, ενώ στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του έφερε πολλάκις σε αμήχανη θέση την «για ένα κούτελο στα κοινωνικά δίκτυα ζούμε» σύζυγό του περιγράφοντας πώς ο ίδιος είχε προσπαθήσει να την αποτρέψει από το να προχωρήσει σε άμβλωση την πρώτη φορά που ήταν σε ενδιαφέρουσα. Η διαρκώς επανερχόμενη ερώτηση στο μυαλό της Καρντάσιαν για το εάν έπρεπε να δώσει τέλος στον γάμο της έγινε κατάφαση στους εορτασμούς για τα γενέθλιά της που έλαβαν χώρα στο πιο πολυτελές κι από πολυτελές resort «The Brando» καταμεσής του Ειρηνικού Ωκεανού. Στην κάποτε αγαπημένη ατόλη του ηθοποιού Μάρλον Μπράντο όπου η Κιμ, η οικογένεια, η κουστωδία και οι αυλικοί της ταξίδεψαν βγάζοντας επιδεικτικά τη γλώσσα στον κορωνοϊό αλλά και στους εκατομμύρια followers της που δεινοπαθούν από την πανδημία φαίνεται ότι η ίδια «κλείδωσε» την απόφασή της.Δεν έφταιξε ότι ο Γουέστ εμφανίστηκε μόλις για λίγες ώρες, λόγων των ανειλημμένων υποχρεώσεων της προεκλογικής καμπάνιας του, ούτε ότι το δώρο του προς την Κιμ ήταν πρόχειρο, φτωχικό ή κοινότοπο. Ισα-ίσα που για τα 40ά γενέθλιά της τής πρόσφερε ένα ολόγραμμα του εδώ και 17 χρόνια μακαρίτη πατέρα της Ρομπ Καρντάσιαν. Μόνο που όταν το ολόγραμμα μίλησε υπενθύμισε σε λούπα στην Κιμ ότι έχει παντρευτεί τον ευφυέστερο από τους ευφυείς ανθρώπους του μάταιου τούτου κόσμου. Κατά πολλούς, αυτή ήταν η φαεινή στιγμή της Καρντάσιαν, το πολύ προσωπικό της «Houston, we have a problem». Πού πήγε ο άνθρωπος που αγάπησε η πρωθιέρεια του σοσιαλμιντιακού ακκισμού; Πού είναι ο Κάνιε που λάτρεψε όσο κανέναν από τους τρεις συνολικά συζύγους της η Κιμ; Γεωγραφικά μιλώντας, ο μίδας της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας έχει κατοικοεδρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες στο ράντσο του στο Γουαϊόμινγκ. Σε απόσταση ασφαλείας δηλαδή από την Κιμ και τα τέσσερα παιδιά τους που βρίσκονται στην περίφημη έπαυλη της οικογένειας στο Hidden Hills της Καλιφόρνια. Το ζευγάρι αγόρασε το «φτωχικό» του το 2014 προς 20 εκατ. δολάρια και ξόδεψαν άλλα τόσα για να το ανακαινίσουν. Η μινιμαλιστικής αισθητικής εστία τους θα είναι μόνο ένα από τα απειράριθμα οικονομικά σημεία τριβής μεταξύ τους, εάν τελικά αποφασίσουν να χωρίσουν από τραπέζης και κλίνης. Η λίστα είναι μακρά και περιλαμβάνει από ακίνητα, αυτοκίνητα και έργα τέχνης μέχρι φυσικά εκτάσεις γης.Αν πάντως λάβει κανείς υπόψη του τη σημειολογία, το γεγονός ότι η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει αντιδράσει ακόμα στους εκκωφαντικούς ψιθύρους για το διαζύγιό της, παρά μόνο δημοσιεύσει στο Twitter φωτογραφίες της με τις νέες παραλαβές της σειράς εσωρούχων της Skims, ίσως είναι αποφασισμένη να φύγει από τον τρίτο γάμο της παίρνοντας ακόμα και τα σώβρακα του συζύγου της. Στον θόρυβο γύρω από το διαζύγιο συνέβαλαν για μερικά 24ωρα και οι φήμες πως ο Γουέστ είχε εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις με τον Αμερικανό make up artist και youtuberτις οποίες διέδωσε η TikToker -με στιβαρό ποίμνιο 500.000 followers που φρόντισαν για τη σχετική αναπαραγωγή- Ava Louise. Ωστοσο η ίδια η νεαρή βγήκε στη συνέχεια και παραδέχτηκε ανοιχτά ότι έβγαλε όλη αυτήν την ιστορία από το μυαλό της. Πάντως, η Καρντάσιαν δεν έχει ακόμα δώσει εντολή στη δικηγόρο της Λόρα Γουάσερ να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες. Η 52χρονη νομική σύμβουλος της Καρντάσιαν, την οποία πολλοί θεωρούν μούσα της ταινίαςτου Netflix, έχει και πείρα και τεχνογνωσία σε φωτογενή διαζύγια. Εκπροσώπησε την Αντζελίνα Τζολί και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μεταξύ άλλων, ενώ το 2011 είχε αναλάβει να ξελασπώσει ξανά την Καρντάσιαν, όταν έπειτα από 72 ημέρες γάμου με τον μπασκετμπολίστα Κρις Χάμφρις ανακάλυψε αγεφύρωτες μεταξύ τους διαφορές.Ηταν ωραία χρόνια. Η Κιμ αν και ήδη ντυνόταν για δεύτερη φορά νυφούλα -η πρώτη ήταν το 2000 για τον γάμο της με τον μουσικό παραγωγό Ντέιμον Τόμας που έληξε επεισοδιακά τρία χρόνια αργότερα με εκείνη να τον κατηγορεί για σωματική και ψυχολογική βία- κολακευόταν από το φλερτ του Κάνιε. Γνωρίζονταν ήδη από το 2002 ή το 2003. Ούτε οι ίδιοι θυμούνται πια. Εκείνος ήταν το ανερχόμενο αστέρι της μουσικής βιομηχανίας, εκείνη μια ασήμαντη στάρλετ με αντιστρόφως ανάλογες του διαμετρήματός της φιλοδοξίες. Εργαζόταν ως βοηθός της τραγουδίστριας Brandy, η οποία συμμετείχε σε ένα από τα πρώτα βιντεοκλίπ του ράπερ. Ο Γουέστ την κοιτούσε επίμονα, την εξερευνούσε με το βλέμμα του, ρωτούσε ποιο ήταν το κορίτσι με το εξωτικό όνομα που δεν μπορούσε να προφέρει σωστά. Ομως εκείνη, όπως είπε πολλά χρόνια αργότερα, δεν είχε το σθένος να αντιδράσει ή να ανταποκριθεί. Και μόνο που βρισκόταν στον ίδιο χώρο μαζί του ένιωθε τα πόδια της να κόβονται, λιγοθυμούσε από το δέος. Τους πήρε σχεδόν μία δεκαετία για να γίνουν ζευγάρι. Μάλιστα, λίγο πριν από τον δεύτερο γάμο της το 2011, ο Γουέστ, που είχε μάθει πια να λέει σωστά το όνομά της, προσπάθησε να εμποδίσει την Καρντάσιαν να παντρευτεί τον Χάμφρις.Τον Ιούνιο του 2012 η Κιμ αυτοανακηρύχτηκε μέσω Twitter το κορίτσι του Κάνιε Γουέστ. Εξι μήνες αργότερα, ο Γουέστ είχε γίνει πια σάρκα από τη σάρκα της οικογένειας που έχει αποφασίσει να ζει και να αναπνέει σε κοινή θέα. Σε συναυλία του τον Δεκέμβριο του 2012 ανακοίνωσε την πρώτη εγκυμοσύνη της αγαπημένης του. Στον όγδοο μήνα της κύησης, τον Μάιο του 2013, έκαναν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους στο Met Gala - η Καρντάσιαν παραβρέθηκε ως συνοδός του Γουέστ και λιθοβολήθηκε ομαδόν για το στυλιστικό ατόπημά της. Πέντε μήνες αργότερα, οι Kimye ήταν αποφασισμένοι να φτάσουν το virality τους σε ουρανομήκη επίπεδα. Ο Γουέστ νοίκιασε το γήπεδο μπέιζμπολ ΑΤ&Τ στο Σαν Φρανσίσκο για να ζητήσει την αγαπημένη του σε γάμο. Η οικογένειά της τον παρακολουθούσε καμουφλαρισμένη πίσω από μια πινακίδα με την επιγραφή «Please Marry Me» να γονατίζει και να της προσφέρει το περίφημο πια δαχτυλίδι του οίκου Lorraine Schwartz, αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων. Αυτό που τον τελευταίο καιρό κάνει ολοένα και πιο σπάνιες εμφανίσεις στο χέρι της Κιμ Καρντάσιαν. Τον Μάιο του 2014 οι Kimye τα είχαν καταφέρει. Οχι επειδή παντρεύτηκαν στο από κάθε άποψη ειδυλλιακό Fort di Belvedere της Ιταλίας με κάθε επισημότητα, αλλά διότι η γαμήλια φωτογραφία τους έγινε το πιο δημοφιλές Instagram post εκείνης της χρονιάς. Ηταν πια η επιτομή του power couple. Το ήξεραν και θα το εξαργύρωναν τόσο ώστε να αφήσουν στα τέσσερα παιδιά τους με τα σχεδόν εκκεντρικά ονόματα Νορθ, Σικάγο, Ψαλμ και Σεντ περιουσία αρκετή για να ζήσουν έως και τα δισέγγονά τους.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τύπος θέλει την Καρντάσιαν και τον Γουέστ να βρίσκονται στα πρόθυρα του χωρισμού. Πριν από πέντε χρόνια η μεταξύ τους ρήξη θεωρούνταν τόσο σίγουρη όσο ας πούμε η παραδοχή πως η Γη είναι στρογγυλή. Ομως οι Κασσάνδρες δεν επαληθεύτηκαν. Τότε βέβαια η Κιμ είχε σπεύσει να διαψεύσει τη φημολογία με μήνυμα μέσω βίντεο στο οποίο ανανέωνε την πίστη στον σύζυγο και τη σχέση τους. Το 2019 το ζευγάρι ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους του σε κλειστή, σεμνοταπεινή τελετή που σε τίποτα δεν θύμιζε τη φαντασμαγορία του γάμου τους, ενώ η Καρντάσιαν, ως το κόκαλο τραμπική, που μοιράστηκε μάλιστα με τον απερχόμενο πρόεδρο τις ιδέες της για τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος των ΗΠΑ, έκανε την καρδιά της πέτρα και δήλωσε ότι θα στηρίξει τον σύζυγό της στη διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ, εγχείρημα που εξελίχθηκε σε ιλαροτραγωδία και διευκόλυνε καταπώς φαίνεται την απόφαση του διαζυγίου. Η Κιμ μπορεί να ζήσει χωρίς τον Κάνιε ,δεν μπορεί όμως να κάνει δίχως τη -στρεβλή- τελειότητα που επινόησε για τον εαυτό της και από την οποία, εδώ που τα λέμε, βγάζει τον επιούσιο - και κάτι παραπάνω.