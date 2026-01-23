Για τον Νοέμβριο αναβλήθηκε η δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης από τον Κολωνό, απών ο Μίχος
Στο ακροατήριο βρέθηκε η μητέρα του κοριτσιού που παρότι είχε κριθεί αθώα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, θα δικαστεί εκ νέου για μαστροπεία – Ο Ηλίας Μίχος ζήτησε να μην μεταχθεί στη δικαστική αίθουσα
Με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης Ηλία Μίχο να απουσιάζει από το εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας αναβλήθηκε σήμερα για τις 16 Νοεμβρίου 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό.
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο οδηγήθηκε στην αναβολή της δίκης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κάποιων εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων. Σε αντίθεση με τον Ηλία Μίχο, ο οποίος ζήτησε να μην μεταχθεί στη δικαστική αίθουσα από τις φυλακές όπου εκτίει ισόβια για το αδίκημα του βιασμού της ανήλικης και επιπλέον κάθειρξη 27 ετών για σειρά άλλων αδικημάτων, στο ακροατήριο βρέθηκε η μητέρα του κοριτσιού η οποία επίσης δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Ακόμη σήμερα στο δικαστήριο βρέθηκε ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», καθώς και ακόμα 11 εκ των κατηγορουμένων της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκτός του Ηλία Μίχου που είχε καταδικαστεί σε ισόβια και πολυετή κάθειρξη, ένοχος για σειρά αδικημάτων είχε κριθεί και ο περιβόητος «Μιχάλης», στον οποίο οι δικαστές επέβαλλαν συνολική κάθειρξη 28 ετών.
Με την ίδια απόφαση στους υπόλοιπους κατηγορούμενους της υπόθεσης επιβλήθηκαν κατά περίσταση ποινές που ξεκινούν από 12 μήνες φυλάκιση και φτάνουν τα επτά έτη κάθειρξης. Ωστόσο, σε όλους είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα να βρέθηκαν εκτός φυλακής.
Σε ό, τι αφορά στη μητέρα της ανήλικης το πρωτοβάθμιο δικαστήριο την έκρινε ομόφωνα αθώα για τα αδικήματα της παιδικής πορνογραφίας και κατά πλειοψηφία αθώα για το κακούργημα της μαστροπείας σε βάρος της κόρης της. Ωστόσο, λίγο μετά την ανακοίνωση της αθωωτικής ετυμηγορίας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στο σκέλος εκείνος της απόφασης με το οποίο η μητέρα της ανήλικης αθωώθηκε από την κατηγορία της μαστροπείας σε βάρος της κόρης της και έτσι η 39χρονη θα δικαστεί εκ νέου στο Εφετείο για το συγκεκριμένο αδίκημα.
Μετά τη σημερινή απόφαση για αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης συγκεντρωμένοι προς υποστήριξη της ανήλικης προπηλάκισαν λίγα μέτρα μακριά από το Εφετείο έναν από τους κατηγορούμενους χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω ένταση.
Για μαστροπεία δικάζεται ξανά η μητέρα της 12χρονης
