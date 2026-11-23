Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Black Friday : Όλες οι προσφορές που ψάχνεις έρχονται στην πόρτα σου μέσω efood
Black Friday : Όλες οι προσφορές που ψάχνεις έρχονται στην πόρτα σου μέσω efood
Η μεγαλύτερη γιορτή των εκπτώσεων είναι επιτέλους εδώ και φέτος αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Sponsored Content
Ξέχνα τις ατελείωτες ουρές, το άγχος της κίνησης και την αναμονή για το πότε θα φτάσει το δέμα σου. Φέτος, η εμπειρία του Black Friday μεταφέρεται ολόκληρη στο efood, φέρνοντας τις κορυφαίες προσφορές της χρονιάς απευθείας στην πόρτα σου — γρήγορα, εύκολα και με δωρεάν delivery.
Ό,τι κι αν είχες βάλει στο μάτι τους τελευταίους μήνες, τώρα είναι η στιγμή να το κάνεις δικό σου με μερικά μόνο πατήματα στην οθόνη του κινητού σου. Από τα πιο σύγχρονα gadgets, smartphones και gaming εξοπλισμό, μέχρι μικροσυσκευές που λύνουν τα χέρια στην καθημερινότητα, είδη προσωπικής περιποίησης και έξυπνες λύσεις για το σπίτι, οι επιλογές που σε περιμένουν καλύπτουν κάθε σου ανάγκη.
Είτε θέλεις να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό σου, είτε ψάχνεις την ιδανική ευκαιρία για να προλάβεις από νωρίς τα δώρα των γιορτών για τους αγαπημένους σου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις την εφαρμογή. Διαλέγεις αυτό που ψάχνεις, ολοκληρώνεις την παραγγελία σου στη στιγμή και το παραλαμβάνεις στον χώρο σου πριν καλά-καλά το καταλάβεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση αποστολής.
Οι καλύτερες Black Friday ευκαιρίες, όμως, εξαντλούνται πάντα πρώτες. Μην αφήνεις τον χρόνο να περνά: μπες σήμερα κιόλας στο efood, ανακάλυψε όλες τις Black Friday προσφορές που σε περιμένουν και απόλαυσε τις αγορές σου στην πόρτα σου με δωρεάν delivery.
Μπες στο efood και παράγγειλε τώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα