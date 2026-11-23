Το OpenCar διευρύνει τις πληροφορίες που μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος για ένα αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του. Η νέα έκδοση της υπηρεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί ήδη στη διεύθυνση opencar.data.gov.gr, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση χωρίς σύνδεση με κωδικούς Taxisnet.

Η αλλαγή έχει πρακτική σημασία για όποιον αναζητά μεταχειρισμένο: πριν ακόμη επισκεφθεί τον πωλητή, μπορεί να συγκρίνει βασικά στοιχεία της αγγελίας με τις καταχωρήσεις του επίσημου μητρώου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα χιλιόμετρα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και οι ημερομηνίες πρώτης ταξινόμησης.