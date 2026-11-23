Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Τέλος τα γυρισμένα χιλιόμετρα στα αυτοκίνητα - Ολα στην οθόνη μας
Η αναβαθμισμένη υπηρεσία OpenCar εμφανίζει την τελευταία καταγραφή χιλιομέτρων στο ΚΤΕΟ και περισσότερα στοιχεία για οχήματα με ελληνικές πινακίδες. Ένα χρήσιμο εργαλείο πριν από την αγορά μεταχειρισμένου, με συγκεκριμένα όρια ως προς το ιστορικό που αποκαλύπτει.
Το OpenCar διευρύνει τις πληροφορίες που μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος για ένα αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του. Η νέα έκδοση της υπηρεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί ήδη στη διεύθυνση opencar.data.gov.gr, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση χωρίς σύνδεση με κωδικούς Taxisnet.
Η αλλαγή έχει πρακτική σημασία για όποιον αναζητά μεταχειρισμένο: πριν ακόμη επισκεφθεί τον πωλητή, μπορεί να συγκρίνει βασικά στοιχεία της αγγελίας με τις καταχωρήσεις του επίσημου μητρώου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα χιλιόμετρα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και οι ημερομηνίες πρώτης ταξινόμησης.
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