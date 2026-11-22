Η καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026. Η γυναίκα, η οποία οδηγούσε ένα ασημί Opel Corsa, φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και να συνέχισε την πορεία της πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Περιπολικά και αστυνομικές μοτοσικλέτες ακινητοποίησαν τελικά το αυτοκίνητο και η οδηγός συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Για να αποτυπωθούν σωστά οι συνέπειες, χρειάζεται να διαχωριστούν οι πράξεις που της αποδίδονται από εκείνες που θα αποδειχθούν και θα κριθούν δικαστικά. Η σύλληψη και η αναφορά συγκεκριμένων αδικημάτων δεν αποτελούν καταδίκη ούτε προσδιορίζουν από μόνες τους την τελική ποινή.