Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Video: Καταδίωξη στη Συγγρού: Με φυλάκιση κινδυνεύει η οδηγός - Οι ποινές που αντιμετωπίζει
Η οδηγός που συνελήφθη στη λεωφόρο Συγγρού μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από ένα έως πέντε χρόνια για επικίνδυνη οδήγηση, εφόσον αποδειχθεί ότι οι ελιγμοί της μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο για άνθρωπο. Η άρνηση στάσης σε σήμα αστυνομικού έχει ξεχωριστή ποινική πρόβλεψη, ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος.
Η καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026. Η γυναίκα, η οποία οδηγούσε ένα ασημί Opel Corsa, φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και να συνέχισε την πορεία της πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Περιπολικά και αστυνομικές μοτοσικλέτες ακινητοποίησαν τελικά το αυτοκίνητο και η οδηγός συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
Για να αποτυπωθούν σωστά οι συνέπειες, χρειάζεται να διαχωριστούν οι πράξεις που της αποδίδονται από εκείνες που θα αποδειχθούν και θα κριθούν δικαστικά. Η σύλληψη και η αναφορά συγκεκριμένων αδικημάτων δεν αποτελούν καταδίκη ούτε προσδιορίζουν από μόνες τους την τελική ποινή.
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