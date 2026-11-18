Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Συνελήφθη 28χρονος Λιθουανός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με περισσότερα από 35 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του
Συνελήφθη 28χρονος Λιθουανός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με περισσότερα από 35 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του
Έφτασε από την Μπανγκόκ μέσω της Ντόχας και είχε κρύψει στις αποσκευές του συνολικά 23 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk)
Ένας 28χρονος Λιθουανός έπεσε στα χέρια αστυνομικών του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του αεροδρομίου Αθηνών, όταν σε έλεγχο που του έγινε κατά την άφιξή του στη χώρα μας, εντοπίστηκε στην κατοχή του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους άνω των 35 κιλών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την άφιξή του χθες (17/11), στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την Μπανγκόκ μέσω της Ντόχας, ο 28χρονος είχε κρύψει στις αποσκευές του συνολικά 23 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 35 κιλών και 300 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και δύο βαλίτσες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την άφιξή του χθες (17/11), στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την Μπανγκόκ μέσω της Ντόχας, ο 28χρονος είχε κρύψει στις αποσκευές του συνολικά 23 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 35 κιλών και 300 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και δύο βαλίτσες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
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