Πώς έγινε η επιχείρηση - Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πτήση του drone για να εντοπίσουν το σημείο από το οποίο έγινε ο χειρισμός του και να φτάσουν στα πρόσωπα που οργάνωσαν την επιχείρηση





Σύμφωνα με πληροφορίες, το







Πώς έγινε η επιχείρηση με το drone και το πιστόλι στον προαύλιο χώρο Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν εξωτερικός φρουρός των φυλακών αντιλήφθηκε ένα drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος.



Το







Στα εγκληματολογικά εργαστήρια το όπλο Το πιστόλι έχει μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου οι ειδικοί αναζητούν δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό και κάθε άλλο αξιοποιήσιμο ίχνος.



Το όπλο διατηρήθηκε συσκευασμένο, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση ή η επιμόλυνση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων. Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστεί ποιος το προετοίμασε, ποιος το τοποθέτησε στο drone, αλλά και ποιοι συμμετείχαν στην επιχείρηση μεταφοράς του μέσα στις φυλακές.



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Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν αναφέρεται το όνομα του κρατουμένου. Γίνεται λόγος για αλλοδαπό έγκλειστο, ο οποίος φέρεται να περισυνέλεξε το αντικείμενο που άφησε το drone.



Την προανάκριση και τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων (ΥΔΕΕ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.



Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 38χρονου Ο 38χρονος Βούλγαρος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς έξω από την κατοικία του, στο Πανόραμα Βούλας, το 2018.



Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (17/11) στο κατάστημα κράτησης Αγυιάς Χανίων , όταν άγνωστοι επιχείρησαν να εισάγουν ένα πιστόλι μέσω drone.Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο φέρεται να προοριζόταν για έναν από τους πλέον γνωστούς ποινικούς που κρατούνται στις ελληνικές φυλακές, τον 38χρονο Βούλγαρο ισοβίτη , ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή , στη Βούλα, το 2018. Πρόκειται για έναν κρατούμενο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το όνομα του οποίου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές.Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο συγκεκριμένος κρατούμενος φέρεται να είχε εμπλοκή και στη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού, τον Φεβρουάριο του 2026.Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν εξωτερικός φρουρός των φυλακών αντιλήφθηκε ένα drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος.Το drone κατάφερε να εισέλθει στον χώρο των φυλακών και να αποθέσει ένα αντικείμενο στον προαύλιο χώρο, προτού ενεργοποιηθεί το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone).Αμέσως σήμανε συναγερμός και ακολούθησαν έλεγχοι από το προσωπικό των φυλακών. Το αντικείμενο που εντοπίστηκε αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.Το πιστόλι έχει μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου οι ειδικοί αναζητούν δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό και κάθε άλλο αξιοποιήσιμο ίχνος.Το όπλο διατηρήθηκε συσκευασμένο, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση ή η επιμόλυνση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων. Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστεί ποιος το προετοίμασε, ποιος το τοποθέτησε στο drone, αλλά και ποιοι συμμετείχαν στην επιχείρηση μεταφοράς του μέσα στις φυλακές.Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πτήση του drone, επιχειρώντας να εντοπίσουν το σημείο από το οποίο έγινε ο χειρισμός του και να φτάσουν στα πρόσωπα που οργάνωσαν την επιχείρηση.Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν αναφέρεται το όνομα του κρατουμένου. Γίνεται λόγος για αλλοδαπό έγκλειστο, ο οποίος φέρεται να περισυνέλεξε το αντικείμενο που άφησε το drone.Την προανάκριση και τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων (ΥΔΕΕ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.Ο 38χρονος Βούλγαρος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς έξω από την κατοικία του, στο Πανόραμα Βούλας, το 2018.

Η δολοφονική επίθεση είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Ο επιχειρηματίας δέχθηκε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, με τον δράστη να τον προσεγγίζει και να τον εκτελεί εν ψυχρώ.



Ο Βούλγαρος συνελήφθη το 2019 και στη συνέχεια καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του στη δολοφονία, οδηγούμενος στη φυλακή όπου εκτίει την ισόβια κάθειρξη.



Πλέον, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από την υπόθεση του drone στις φυλακές Αγυιάς, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιος επιχείρησε να του παραδώσει ένα όπλο μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και ποιο σχέδιο ενδεχομένως κρυβόταν πίσω από την παράνομη μεταφορά του.