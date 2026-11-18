Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Πυροβόλησαν γερακίνα και την άφησαν βαριά τραυματισμένη στην Νάξο, την βρήκε μαθητής
Πυροβόλησαν γερακίνα και την άφησαν βαριά τραυματισμένη στην Νάξο, την βρήκε μαθητής
Προέκυψε ότι τέσσερα σκάγια βρίσκονται στο σώμα της, ένα εκ τον οποίων προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στον πήχη του φτερού, ένα στο κεφάλι και άλλα δύο στην κοιλιακή χώρα
Γερακίνα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη από σκάγια κυνηγετικού όπλου σε χωριό της Νάξου.
Το πτηνό εντοπίστηκε από μαθητή του Γυμνασίου και ειδοποιήθηκε ο σύλλογος προστασίας άγριας ζωής του νησιού. Σύμφωνα με τον σύλλογο, από τις ακτινογραφίες προέκυψε ότι τέσσερα σκάγια βρίσκονται στο σώμα της, ένα εκ τον οποίων προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στον πήχη του φτερού, ένα στο κεφάλι και άλλα δύο στην κοιλιακή χώρα.
«Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν άτομα που στρέφουν τα όπλα τους ενάντια σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα», αναφέρει η ανακοίνωση.
Για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνησή του και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.
Το πτηνό εντοπίστηκε από μαθητή του Γυμνασίου και ειδοποιήθηκε ο σύλλογος προστασίας άγριας ζωής του νησιού. Σύμφωνα με τον σύλλογο, από τις ακτινογραφίες προέκυψε ότι τέσσερα σκάγια βρίσκονται στο σώμα της, ένα εκ τον οποίων προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στον πήχη του φτερού, ένα στο κεφάλι και άλλα δύο στην κοιλιακή χώρα.
«Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν άτομα που στρέφουν τα όπλα τους ενάντια σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα», αναφέρει η ανακοίνωση.
Για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνησή του και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.
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