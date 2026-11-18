και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «All’s Fair» παραδίδει μαθήματα ζωής στην Αθήνα.Αφοπλιστικά ειλικρινής, πληθωρική και ασυμβίβαστη, ησυνεχίζει την πορεία της ό,τι κι αν συμβεί. Ζει τη ζωή της όπως θέλει εκείνη και όχι όπως της υπαγορεύουν οι άλλοι. Αφού ενθουσίασε το ελληνικό κοινό στο πρόσφατο Power Trip με το χιούμορ, την ενέργεια και την προσωπική της ιστορία, φωτογραφήθηκε στην Αθήνα αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire.. Ξεκίνησα ως ηθοποιός και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο. Εγινα συγγραφέας. Μετά σκέφτηκα ότι μπορώ να σκηνοθετήσω. Και το έκανα. Ακόμη και στον έρωτα έχω επανεφεύρει τον εαυτό μου πολλές φορές».«Όταν κέρδισα Emmy ευχαρίστησα τον εαυτό μου γιατί κανείς δεν ξέρει τι σου κοστίζει να είσαι επιτυχημένη. Κανείς δεν ξέρει τι σου κοστίζει να ζεις το όνειρό σου. Εγώ θυμόμουν όλες τις οντισιόν, όλα τα παιδιά που κουβαλούσα μαζί μου, όλους τους ρόλους που δεν πήρα και για τους οποίους έκλαιγα στο πάτωμα. Είμαι η μόνη που ξέρει τι μου κόστισε να φτάσω εδώ… Λ. Δεν υπήρχε περίπτωση να ευχαριστήσω όλους τους άλλους και να αφήσω απέξω τον εαυτό μου».Στο άλλο, εξίσου λαμπερό εξώφυλλο του Marie Claire Δεκεμβρίου,Από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι στη Μύκονο, όπου βρέθηκε για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» την περασμένη άνοιξη, η Ashley Park μας έχει κερδίσει με τη ζωντάνια και το ταμπεραμέντο της. Φωτογραφήθηκε στο Λος Άντζελες αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire και, για χάρη του εξωφύλλου μας, φόρεσε για πρώτη φορά κόκκινο κραγιόν.. Ξέρεις, έχει πλάκα, γιατί η πρώτη μου εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ ήταν στο «Mamma Mia!». Κι έτσι, για κάποιον περίεργο λόγο, είχα την αίσθηση ότι, ενώ στην πραγματικότητα θυμόμουν τα σκηνικά του «Mamma Mia!» στο θέατρο. Ωστόσο, κατά κάποιον τρόπο, μπορώ να πω ότι έχω ζήσει λίγο στην Ελλάδα, έστω και πάνω στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ!»«Πιστεύω ότι ο λόγος που η σειρά έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο είναι επειδή έχει καρδιά. Στον πυρήνα της βρίσκεται η φιλία. Τα δύο κορίτσια βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους και βρίσκουν η μία στην άλλη την αίσθηση της εστίας. Όταν έχεις μια καλύτερη φίλη ή μια αδελφή στο πλευρό σου, μπορείς να αρχίσεις να ανακαλύπτεις ποια είσαι πραγματικά. Να ζήσεις περιπέτειες, να πάρεις ρίσκα που δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσες. Η Έμιλι και η Μίντι, όπως και η Λίλι κι εγώ, πιστεύουμε πραγματικά η μία στην άλλη».Στον πλανήτη του στυλ, η πολυτέλεια συναντά τη φαντασία. Διαλέγουμε πολύτιμα αξεσουάρ σε έντονα χρώματα που δίνουν χαρακτήρα στις γιορτινές εμφανίσεις μας.Το βελούδο επιβεβαιώνει τη διαχρονική γοητεία του και ζει νέες περιπέτειες στις πασαρέλες και το street style, ενώ οι εσάρπες διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χειμερινή γκαρνταρόμπα.Με φόντο το μυστηριακό σκηνικό ενός δάσους, η μόδα αφηγείται το δικό της παραμύθι με λαμπερά υφάσματα, περίτεχνα κεντημένα φορέματα και επιβλητικά μαύρα σύνολα.Τα ζεστά πανωφόρια, πάλι, γίνονται ο ιδανικός καμβάς για ευφάνταστους συνδυασμούς.Πρόσωπα και ιστορίες που μας εμπνέουν τον Δεκέμβριο.δηλώνει παρών στην τηλεόραση, στο θέατρο και, κυρίως, στην ίδια του τη ζωή, αναζητώντας την ουσία και την ηρεμία.Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του Ρον Χάουαρντ, θυμόμαστε τον θρυλικό, που άλλαξε για πάντα την ιστορία της φωτογραφίας και την αισθητική του 20ού αιώνα.μάς ξεναγεί στη μεγάλη έκθεση «» στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και μας αποκαλύπτει τις συναρπαστικές αντιφάσεις μιας φαινομενικά ανέμελης εποχής.Κι ενώ τα πάντα γύρω μας στολίζονται γιορτινά και το ημερολόγιό μας γεμίζει υποχρεώσεις, εξερευνούμε την ένοχη απόλαυση ενός ακυρωμένου ραντεβού.Στον κόσμο της ομορφιάς, οι γιορτές είναι η τέλεια αφορμή για πειραματισμούς. Ταδυναμικά στο προσκήνιο και δίνουν δραματική ένταση στο μακιγιάζ μας.Ανακαλύπτουμε τα αρώματα που θέλουμε να μας συντροφεύουν αυτό το χειμώνα και γνωρίζουμε το, τη viral τεχνική που ενσωματώνει αρμονικά τις γκρίζες τρίχες στο φυσικό χρώμα των μαλλιών.Victorian chic: Στο Maison, επισκεπτόμαστε μια κατοικία στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, όπου vintage ευρήματα και έργα τέχνης συνθέτουν ένα σύμπαν εκλεπτυσμένης αισθητικής και προσωπικού χαρακτήρα.Σε μια παράξενη κλινική για αισθητικές επεμβάσεις, κρυμμένη σε έναν μεσαιωνικό πύργο και χαμένη στη βρετανική εξοχή, δύο διαδοχικά εγκλήματα μένουν «ορφανά». Ποιος ή ποιοι ήταν είναι οι δράστες και ποια τα κίνητρά τους; Ο πύργος έχει πολλά δωμάτια -κι ακόμη περισσότερες παγίδες.Το παρωνύμιο «Η Βασίλισσα της αστυνομικής λογοτεχνίας» δεν αποδόθηκε στη σπουδαία Βρετανίδα Π. Ντ. Τζέιμς (1920-2014). Καθένα από τα 14 μεγάλα μυθιστορήματά της, όπως και κάθε βιβλίο που υπέγραφε, αποτελούσε από μόνο του ένα μείζον εκδοτικό γεγονός. Η Φίλις Ντόροθι Τζέιμς Γουάιτ, Βαρώνη του Χόλαντ Παρκ, όπως ήταν το πλήρες ονοματεπώνυμο και ο τίτλος ευγενείας της, αποτέλεσε μία από τις πιο χαρισματικές διαδόχους της θρυλικής Άγκαθα Κρίστι. Το «Θάνατος σε ιδιωτική κλινική» θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά, τα πιο εμπορικά και, εν τέλει, ένα από τα καλύτερα βιβλία που έγραψε ποτέ η Π. Ντ. Τζέιμς στην πολυετή καριέρα της. Όπως και στα περισσότερα μυθιστορήματά της, η πλοκή τοποθετείται στη βρετανική επαρχία. Εν προκειμένω, στο Ντόρσετ, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας και μέσα σε έναν ιστορικό πύργο. Σε αυτό το μυστηριώδες και επιβλητικό οίκημα, οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δημιουργήσει μια πτέρυγα η οποία λειτουργεί ως κλινική για αισθητικές επεμβάσεις. Και αυτό είναι το σκηνικό ενός εγκλήματος, ανεξήγητου και αποτρόπαιου, καθώς βρίσκεται νεκρή μία δημοσιογράφος, ειδικευμένη στα σκανδαλοθηρικά ρεπορτάζ. Ο αγαπημένος ντετέκτιβ της Π. Ντ. Τζέιμς, ο φλεγματικός και ιδιοφυής ταξίαρχος Άνταμ Νταλγκλίς καλείται για άλλη μία φορά να εξιχνιάσει ένα έγκλημα με απρόβλεπτες συνέπειες και προεκτάσεις. Ξεκινώντας την έρευνά του, ο Νταλγκλίς διαπιστώνει ότι όλοι οι, εξ ορισμού ύποπτοι, έχουν άλλοθι που φαίνεται ακλόνητο. Και, αίφνης, ένας δεύτερος θάνατος, έρχεται για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ως τη στιγμή της αποκάλυψης, ο αναγνώστης θα έχει υποπτευθεί και απαλλάξει όλους τους εν δυνάμει δολοφόνους -και, σίγουρα, παραπάνω από μία φορά.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. 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