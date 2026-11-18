Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Φωτιά τώρα στον Σέμπρωνα Χανίων, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα στον Σέμπρωνα Χανίων, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Kινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (18/11) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Σέμπρωνας Χανίων Κρήτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Σέμπρωνας Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 18, 2026
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