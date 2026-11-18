Θάνατος πυροσβεστών στο Ζεφύρι: Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την 34χρονη Ρομά, ελεύθερες οι δύο ανήλικες κόρες της
Θάνατος πυροσβεστών στο Ζεφύρι: Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την 34χρονη Ρομά, ελεύθερες οι δύο ανήλικες κόρες της
Η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ’οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο
Δικαστικό συμβούλιο καλείται πλέον να αποφανθεί για τον αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι η 34χρονη γυναίκα Ρομά η οποία μαζί με τις δυο ανήλικες κόρες της αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρησμού με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου προσώπου.
Το συγκεκριμένο αδίκημα, το οποίο είναι σε βαθμό κακουργήματος, αποδόθηκε στις τρεις γυναίκες για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο στο Ζεφύρι, προκαλώντας τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.
Σήμερα, η 34χρονη μαζί με τις κόρες της οδηγήθηκε σε αρμόδια ανακρίτρια για να απολογηθούν. Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της κατηγορούμενης μητέρας. Συγκεκριμένα, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η κατηγορούμενη πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισής της.
Μετά τη εξέλιξη αυτή η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ’οικον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα λύσει τη διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα εντός πενθημέρου.
Να σημειωθεί τέλος ότι οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.
Το συγκεκριμένο αδίκημα, το οποίο είναι σε βαθμό κακουργήματος, αποδόθηκε στις τρεις γυναίκες για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο στο Ζεφύρι, προκαλώντας τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.
Σήμερα, η 34χρονη μαζί με τις κόρες της οδηγήθηκε σε αρμόδια ανακρίτρια για να απολογηθούν. Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της κατηγορούμενης μητέρας. Συγκεκριμένα, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η κατηγορούμενη πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισής της.
Μετά τη εξέλιξη αυτή η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ’οικον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα λύσει τη διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα εντός πενθημέρου.
Να σημειωθεί τέλος ότι οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.
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