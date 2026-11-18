Ισόβια στην 33χρονη Αλγερινή που έπνιξε στην παραλία Έδεμ το τρίχρονο κοριτσάκι της - «Δεν είμαι φόνισσα, χτύπησε στο μπάνιο», επέμεινε
Ισόβια στην 33χρονη Αλγερινή που έπνιξε στην παραλία Έδεμ το τρίχρονο κοριτσάκι της - «Δεν είμαι φόνισσα, χτύπησε στο μπάνιο», επέμεινε
Η 33χονη αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας υποστηρίζοντας ότι η κόρη της έπεσε μέσα στο μπάνιο και επειδή θεώρησε ότι είναι νεκρή, αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα
Ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στην 33χρονη Αλγερινή, η οποία συνελήφθη και κατηγορήθηκε για το θάνατο της τρίχρονης κόρης της. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τον Ιούλιο του 2025 τη κοινή γνώμη καθώς η σορός του παιδιού είχε βρεθεί να επιπλέει στην παραλία Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο. Σήμερα δικαστές και ένορκοι χωρίς να αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό στην νεαρή μητέρα, την έκριναν ομόφωνα ένοχη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος μέλους της οικογένειας, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.
Νωρίτερα, στην αγόρευσή της στο δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας ήταν «καταπέλτης» για την 33χρονη ζητώντας την ενοχή της σύμφωνα με το κατηγορητήριο «Ευρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατο της» ανέφερε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός επικαλούμενη το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Ακόμη, σε άλλο σημείο της αγόρευσής της η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορούμενης προς την κόρη της.
Η ίδια σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στο σώμα του παιδιού διαπιστώθηκαν κακώσεις εν ζωή και μεταθανάτιες και πολλαπλές εκδορές, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες. Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση (…). Ο φίλος της (σ.σ. της κατηγορούμενης) επιβεβαιώνει την κακοποίηση, η γειτόνισσα κατέθεσε περιστατικά παραμέλησης παιδιού, η διευθύντρια του σχολείου, ομοίως, κατέθεσε ότι είχε δει το παιδί σκεπασμένο και με μία μελανιά κάτω από το μάτι και η κόρη της περιέγραψε ότι η μητέρα της χτυπούσε την Τζένα και την ίδια στα χέρια».
Η εισαγγελέας απέρριψε τον υπερασπιστικό ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι ο φίλος της ήταν εκείνος που χτυπούσε κοριτσάκι. «Αυτή τι έκανε;» διερωτήθηκε για την 33χρονη μητέρα και συνέχισε: «Δεν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, δεν πήγε στην αστυνομία, δεν απευθύνθηκε σε κάποιον γείτονα. Αντίθετα διατηρούσε καλή σχέση με τον κακοποιητή και προέτρεπε τα παιδιά να τον φωνάζουν παππού».
Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το τρίχρονο κοριτσάκι δεν ήταν νεκρό πριν βρεθεί στο νερό, ενώ η μητέρα του είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του. «Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε (σ.σ. η κατηγορούμενη) καμία συντριβή, καμία στεναχώρια. Μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της. Είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα».
Ξεσπώντας σε κλάματα – γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η δίκη – η νεαρή γυναίκα επικαλέστηκε στη συνέχεια θρησκευτικούς λόγους για να δικαιολογήσει την απόφασή της να αφήσει το παιδί στη θάλασσα. «Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους» είπε στο δικαστήριο.
Πρόεδρος: Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι τα χτυπήματα που είχε δεν θα μπορούσαν να της επιφέρουν τον θάνατο. Πώς ήσασταν σίγουρη ότι ήταν νεκρή;
Κατηγορούμενη: Ήταν νεκρή.
Συνεχίζοντας η 33χρονη ισχυρίστηκε πως ποτέ δεν κακοποίησε το παιδί της σε αντίθεση με τον φίλο της για τον οποίο - όπως ανέφερε - είχε χτυπήσει το κοριτσάκι «οκτώ με εννέα φορές» ενώ, κατά τους ισχυρισμούς της, είχε κακοποιήσει και εκείνη σεξουαλικά. «Πέμπτη την χτύπησε ο Ε.... Την Παρασκευή δεν ήθελε να φάει. Φαινόταν κουρασμένη. Έκανε εμετούς. Μου ζητούσε μόνο υγρά, νερό, γάλα. Μου ζήτησε να την κάνω μπάνιο. Εκεί μου ζήτησε νερό και μετά μόλις πήγα, άκουσα ένα μπάμ και είδα ότι έπεσε στην ντουζιέρα. Έκανε σπασμούς και γούρλωνε τα μάτια», τόνισε η γυναίκα υποστηρίζοντας ότι δεν κάλεσε σε βοήθεια γιατί τρόμαξε! Σύμφωνα με την ίδια το κοριτσάκι έκανε πάλι εμετό, την πήγε πάλι στο μπάνιο και την ώρα που της έβαζε σαμπουάν γλίστρησε. «Έπεσε, γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι της» ισχυρίστηκε. «Της έλεγα "Τζένα μου, Τζένα μου", προσπάθησα να την βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της» περιέγραψε.
Πρόεδρος: Είχε αίματα;
Κατηγορούμενη: Νομίζω. Μπερδεύτηκα πολύ.
Πρόεδρος: Εξηγήστε μου γιατί δεν βρέθηκαν αίματα στο σπίτι;
Κατηγορούμενη: Δεν είδα με τα μάτια μου να τρέχουν αίματα. Μετά είδα ότι το παιδί πάγωσε. Της φόρεσα ρούχα.
Πρόεδρος: Της φορέσατε μαγιό για να την πάτε στη θάλασσα;
Κατηγορούμενη: Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους. Εγώ θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό.
Πρόεδρος: Μετά την είδατε, τι έγινε μετά;
Κατηγορούμενη: Όχι.
Πρόεδρος: Είχε κόσμο;
Κατηγορούμενη: Είχε μια οικογένεια σε λίγα μέτρα. Άφησα το καρότσι, είδα κάμερες στο «Σκλαβενίτη» αλλά εγώ σκέφτηκα ότι ήταν το καλό να κάνω για το κορίτσι μου. Πήρα ταξί, ήμουν βρεγμένη.
Πρόεδρος: Τι φοβόσασταν;
Κατηγορούμενη: Τα πάντα. Έχασα αυτήν την κόρη είπα να μην χάσω και τα υπόλοιπα παιδιά μου.
Ολοκληρώνοντας την απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε: «Σας ζητάω να μην χάσω τα άλλα παιδιά μου. Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσατε για αυτό που έκανα αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου».
Νωρίτερα, στην αγόρευσή της στο δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας ήταν «καταπέλτης» για την 33χρονη ζητώντας την ενοχή της σύμφωνα με το κατηγορητήριο «Ευρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατο της» ανέφερε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός επικαλούμενη το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Ακόμη, σε άλλο σημείο της αγόρευσής της η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορούμενης προς την κόρη της.
Η ίδια σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στο σώμα του παιδιού διαπιστώθηκαν κακώσεις εν ζωή και μεταθανάτιες και πολλαπλές εκδορές, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες. Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση (…). Ο φίλος της (σ.σ. της κατηγορούμενης) επιβεβαιώνει την κακοποίηση, η γειτόνισσα κατέθεσε περιστατικά παραμέλησης παιδιού, η διευθύντρια του σχολείου, ομοίως, κατέθεσε ότι είχε δει το παιδί σκεπασμένο και με μία μελανιά κάτω από το μάτι και η κόρη της περιέγραψε ότι η μητέρα της χτυπούσε την Τζένα και την ίδια στα χέρια».
Η εισαγγελέας απέρριψε τον υπερασπιστικό ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι ο φίλος της ήταν εκείνος που χτυπούσε κοριτσάκι. «Αυτή τι έκανε;» διερωτήθηκε για την 33χρονη μητέρα και συνέχισε: «Δεν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, δεν πήγε στην αστυνομία, δεν απευθύνθηκε σε κάποιον γείτονα. Αντίθετα διατηρούσε καλή σχέση με τον κακοποιητή και προέτρεπε τα παιδιά να τον φωνάζουν παππού».
Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το τρίχρονο κοριτσάκι δεν ήταν νεκρό πριν βρεθεί στο νερό, ενώ η μητέρα του είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του. «Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε (σ.σ. η κατηγορούμενη) καμία συντριβή, καμία στεναχώρια. Μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της. Είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα».
«Ήταν νεκρή», δεν κάλεσε σε βοήθεια γιατί τρόμαξεΚατά τη διάρκεια της απολογίας της η 33χονη αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας υποστηρίζοντας ότι η κόρη της έπεσε μέσα στο μπάνιο και επειδή θεώρησε ότι είναι νεκρή, αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα.
Ξεσπώντας σε κλάματα – γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η δίκη – η νεαρή γυναίκα επικαλέστηκε στη συνέχεια θρησκευτικούς λόγους για να δικαιολογήσει την απόφασή της να αφήσει το παιδί στη θάλασσα. «Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους» είπε στο δικαστήριο.
Πρόεδρος: Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι τα χτυπήματα που είχε δεν θα μπορούσαν να της επιφέρουν τον θάνατο. Πώς ήσασταν σίγουρη ότι ήταν νεκρή;
Κατηγορούμενη: Ήταν νεκρή.
Συνεχίζοντας η 33χρονη ισχυρίστηκε πως ποτέ δεν κακοποίησε το παιδί της σε αντίθεση με τον φίλο της για τον οποίο - όπως ανέφερε - είχε χτυπήσει το κοριτσάκι «οκτώ με εννέα φορές» ενώ, κατά τους ισχυρισμούς της, είχε κακοποιήσει και εκείνη σεξουαλικά. «Πέμπτη την χτύπησε ο Ε.... Την Παρασκευή δεν ήθελε να φάει. Φαινόταν κουρασμένη. Έκανε εμετούς. Μου ζητούσε μόνο υγρά, νερό, γάλα. Μου ζήτησε να την κάνω μπάνιο. Εκεί μου ζήτησε νερό και μετά μόλις πήγα, άκουσα ένα μπάμ και είδα ότι έπεσε στην ντουζιέρα. Έκανε σπασμούς και γούρλωνε τα μάτια», τόνισε η γυναίκα υποστηρίζοντας ότι δεν κάλεσε σε βοήθεια γιατί τρόμαξε! Σύμφωνα με την ίδια το κοριτσάκι έκανε πάλι εμετό, την πήγε πάλι στο μπάνιο και την ώρα που της έβαζε σαμπουάν γλίστρησε. «Έπεσε, γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι της» ισχυρίστηκε. «Της έλεγα "Τζένα μου, Τζένα μου", προσπάθησα να την βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της» περιέγραψε.
Πρόεδρος: Είχε αίματα;
Κατηγορούμενη: Νομίζω. Μπερδεύτηκα πολύ.
Πρόεδρος: Εξηγήστε μου γιατί δεν βρέθηκαν αίματα στο σπίτι;
Κατηγορούμενη: Δεν είδα με τα μάτια μου να τρέχουν αίματα. Μετά είδα ότι το παιδί πάγωσε. Της φόρεσα ρούχα.
Πρόεδρος: Της φορέσατε μαγιό για να την πάτε στη θάλασσα;
Κατηγορούμενη: Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους. Εγώ θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό.
«Δεν είμαι φόνισσα, δεν σκότωσα το παιδί μου»Συνεχίζοντας η 33χρονη ανέφερε πως η ίδια εκείνες τις ώρες ήταν σε σοκ και φοβήθηκε να μη χάσει τα άλλα παιδιά της για αυτό αποφάσισε να πάει να αφήσει το παιδί στην παράλια Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου. «Την άφησα στο νερό, το νερό ήταν μέχρι το γόνατο μου. Έβγαλα τη φούστα και έμεινα με τα εσώρουχα», σημείωσε.
Πρόεδρος: Μετά την είδατε, τι έγινε μετά;
Κατηγορούμενη: Όχι.
Πρόεδρος: Είχε κόσμο;
Κατηγορούμενη: Είχε μια οικογένεια σε λίγα μέτρα. Άφησα το καρότσι, είδα κάμερες στο «Σκλαβενίτη» αλλά εγώ σκέφτηκα ότι ήταν το καλό να κάνω για το κορίτσι μου. Πήρα ταξί, ήμουν βρεγμένη.
Πρόεδρος: Τι φοβόσασταν;
Κατηγορούμενη: Τα πάντα. Έχασα αυτήν την κόρη είπα να μην χάσω και τα υπόλοιπα παιδιά μου.
Ολοκληρώνοντας την απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε: «Σας ζητάω να μην χάσω τα άλλα παιδιά μου. Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσατε για αυτό που έκανα αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου».
Είχε δηλώσει ότι έχει δύο παιδιά και όχι τρία, προσπάθησε να διαφύγει από την χώραΣημειώνεται ότι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου του 2025 είχαν εντοπιστεί κάποια ευρήματα από τους αστυνομικούς κοντά στο σπίτι της Αλγερινής. Πρόκειται για μια σακούλα που περιέχει, μεταξύ άλλων, τα ρούχα που φορούσε εκείνη την ημέρα η γυναίκα, ένα εισιτήρια του τραμ, μία τσατσάρα καθώς και μία άδεια συσκευασία χαπιών. Η σακούλα βρέθηκε πεταμένη μέσα σε θάμνους κοντά στο σπίτι που διέμενε η κατηγορούμενη.
Είχε αναζητήσει τρόπους να διαφύγει από την χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα, δύο μόλις 24ωρα από τον θάνατο του κοριτσιού, τηλεφώνησε στην πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα, ζητώντας τρόπους για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της.
Η ίδια δήλωσε δε, ότι έχει δύο παιδιά και όχι τρία, «εξαφανίζοντας» ουσιαστικά από την εξίσωση το κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του. Από την Αλγερινή πρεσβεία έλαβε την ενημέρωση πως ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιήσει την επιθυμία της, ήταν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Προγράμματος Εθελουσίων Επιστροφών.
Συνεχίζοντας τις κινήσεις οι οποίες και δεν συνάδουν με μητέρα η οποία έχασε το παιδί της, τηλεφώνησε εν τέλει στον ΔΟΜ, όπου ενημέρωσε εκ νέου πως έχει δύο παιδιά και όχι τρία, ενώ απέστειλε και αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικά γέννησης των δύο παιδιών. Τελικά, έκλεισε ραντεβού με τον ΔΟΜ, ωστόσο δεν πρόλαβε παρευρεθεί γιατί την ίδια μέρα συνελήφθη.
Επίσης, η 33χρονη φέρεται να ζούσε στο διαμέρισμα των Κάτω Πατησίων μαζί με έναν ηλικιωμένο Έλληνα, ο οποίος ωστόσο δεν έχει διαπιστωθεί αν βρισκόταν στο σπίτι τις κρίσιμες ώρες εκείνη την ημέρα. Εξαφανισμένος είναι και ο πατέρας των τριών παιδιών. Πρόκειται για έναν 43χρονο Αλγερινό με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει σύλληψη για ληστεία το 2021, για ναρκωτικά το 2022 και άλλες τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία. Η εικόνα που έχουν οι Αρχές είναι ότι δεν βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα.
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