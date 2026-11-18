Τα πράγματα που ξεφορτώθηκε η 33χρονη

Η 33χρονη Αλγερινή μητέρα

Το μαγιό που φορούσε το άτυχο κοριτσάκι όταν εντοπίστηκε νεκρό

Είχε αναζητήσει τρόπους να διαφύγει από την χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα, δύο μόλις 24ωρα από τον θάνατο του κοριτσιού, τηλεφώνησε στην πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα, ζητώντας τρόπους για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της., «εξαφανίζοντας» ουσιαστικά από την εξίσωση το κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του. Από την Αλγερινή πρεσβεία έλαβε την ενημέρωση πως ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιήσει την επιθυμία της, ήταν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Προγράμματος Εθελουσίων Επιστροφών.Συνεχίζοντας τις κινήσεις οι οποίες και δεν συνάδουν με μητέρα η οποία έχασε το παιδί της, τηλεφώνησε εν τέλει στον ΔΟΜ, όπου ενημέρωσε εκ νέου πως έχει δύο παιδιά και όχι τρία, ενώ απέστειλε και αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικά γέννησης των δύο παιδιών. Τελικά, έκλεισε ραντεβού με τον ΔΟΜ, ωστόσο δεν πρόλαβε παρευρεθεί γιατί την ίδια μέρα συνελήφθη.Επίσης, η 33χρονη φέρεται να ζούσε στο διαμέρισμα των Κάτω Πατησίων μαζί με έναν ηλικιωμένο Έλληνα, ο οποίος ωστόσο δεν έχει διαπιστωθεί αν βρισκόταν στο σπίτι τις κρίσιμες ώρες εκείνη την ημέρα. Εξαφανισμένος είναι και ο πατέρας των τριών παιδιών. Πρόκειται για έναν 43χρονο Αλγερινό με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει σύλληψη για ληστεία το 2021, για ναρκωτικά το 2022 και άλλες τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία. Η εικόνα που έχουν οι Αρχές είναι ότι δεν βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα.