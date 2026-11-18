Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Εντοπίστηκαν 59 παράνομοι μετανάστες από σκάφος της Frontex νότια της Γαύδου
Εντοπίστηκαν 59 παράνομοι μετανάστες από σκάφος της Frontex νότια της Γαύδου
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας
Πενήντα εννιά παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) από σκάφος της Frontex και φορτηγό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 24 ναυτικών μίλια νότια της Γαύδου. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης πέντε μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης πέντε μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα