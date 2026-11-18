Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Άρματα μάχης, ελικόπτερα και drones σε δράση στο Λιτόχωρο - Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΟΛΥΜΠΙΟ ΠΕΠΛΟ–26»
Άρματα μάχης, ελικόπτερα και drones σε δράση στο Λιτόχωρο - Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΟΛΥΜΠΙΟ ΠΕΠΛΟ–26»
Η τελική φάση της άσκησης έγινε παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, τον οποίο συνόδευσαν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο υπασπιστής διοικήσεως του ΓΕΕΘΑ ανθυπασπιστής (ΠΖ) Παναγιώτης Κατσούρης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΟΛΥΜΠΙΟ ΠΕΠΛΟ – 26», στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου (ΠΒΑΛ).
Η άσκηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, διεξήχθη από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας, με αντικείμενο το συγκρότημα υπομονάδας ειδικής σύνθεσης κατά την επίθεση.
Στην τελική φάση συμμετείχαν τμήματα και μέσα της ΧΧΙV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, της ΑΣΔΙΘ, της ΑΣΔΥΣ, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.
Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και χρήση ΣμηΕΑ, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας.
Η άσκηση ανέδειξε τη σημασία της εφεδρείας ως αναπόσπαστου στοιχείου της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εφέδρους να εκπαιδευτούν μαζί με το εν ενεργεία προσωπικό σε ρεαλιστικές συνθήκες και με τη χρήση σύγχρονων μέσων.
Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην τελική φάση υπογράμμισε τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διαρκή εκπαίδευση και στην ουσιαστική ενσωμάτωση της εφεδρείας στην επιχειρησιακή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση εφέδρων για την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις της εφεδρείας, καθώς και απονομή διακριτικών στους προαχθέντες εφέδρους.
Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξένων Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και παρατηρητές από φίλες και σύμμαχες χώρες.
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Η άσκηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, διεξήχθη από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας, με αντικείμενο το συγκρότημα υπομονάδας ειδικής σύνθεσης κατά την επίθεση.
Στην τελική φάση συμμετείχαν τμήματα και μέσα της ΧΧΙV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, της ΑΣΔΙΘ, της ΑΣΔΥΣ, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.
Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και χρήση ΣμηΕΑ, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας.
Η άσκηση ανέδειξε τη σημασία της εφεδρείας ως αναπόσπαστου στοιχείου της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εφέδρους να εκπαιδευτούν μαζί με το εν ενεργεία προσωπικό σε ρεαλιστικές συνθήκες και με τη χρήση σύγχρονων μέσων.
Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην τελική φάση υπογράμμισε τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διαρκή εκπαίδευση και στην ουσιαστική ενσωμάτωση της εφεδρείας στην επιχειρησιακή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση εφέδρων για την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις της εφεδρείας, καθώς και απονομή διακριτικών στους προαχθέντες εφέδρους.
Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξένων Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και παρατηρητές από φίλες και σύμμαχες χώρες.
Δείτε φωτογραφίες
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