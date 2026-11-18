

Τι έχει αλλάξει στους φορολογικούς ελέγχους

Τα ζευγάρια με υψηλή ομοιότητα, όταν έχουν κοινά πρόσωπα, ενώνονται σαν «κρίκοι». Από τους κρίκους σχηματίζονται «αλυσίδες» και αναδεικνύονται δίκτυα επιχειρηματικών σχέσεων και ενδείξεις συνεργασίας. Εμείς εντοπίζουμε το δίκτυο η έρευνα δείχνει αν μέσα σε αυτό γίνονται παράνομες πράξεις.Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με τον Jaccard το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ εντόπισε εκατοντάδες «κρίκους» μεταξύ ΑΦΜ, δηλαδή σχέσεις ανά δύο, με τουλάχιστον 2 κοινές εταιρείες σε κάθε ζευγάρι. Ενώνοντας αυτούς τους κρίκους, προέκυψαν αλυσίδες και ομάδες:· Με Jaccard πάνω από 5%: 719 κρίκοι μεταξύ 369 ΑΦΜ, σε 29 ομάδες. Η μεγαλύτερη περιλάμβανε 262 ΑΦΜ.· Με Jaccard πάνω από 10%: 504 κρίκοι μεταξύ 330 ΑΦΜ, σε 60 ομάδες. Η μεγαλύτερη είχε 34 ΑΦΜ.· Με Jaccard πάνω από 20%: 358 κρίκοι μεταξύ 270 ΑΦΜ, σε 77 ομάδες. Η μεγαλύτερη είχε 13 ΑΦΜ.Πρακτικά, ο Α συνδέεται με τον Β και ο Β με τον Γ, οπότε δημιουργείται μια αλυσίδα, χωρίς απαραίτητα ο Α να συνδέεται άμεσα με τον Γ. Όσο αυξάνεται το όριο, ο έλεγχος κρατά τις σχέσεις με μεγαλύτερη ομοιότητα και οι μεγάλες αλυσίδες «σπάνε» σε μικρότερες ομάδες.Έτσι ο έλεγχος κατευθύνεται στις συγκεκριμένες συνδέσεις και στις κοινές εταιρείες τους. Οι ομάδες αυτές δεν σημαίνουν από μόνες τους αποδεδειγμένα κυκλώματα.Η ενσωμάτωση του δείκτη Jaccard στη φαρέτρα της φορολογικής διοίκησης έχει μετασχηματίσει τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων:· Εντοπισμός ύποπτων ΑΦΜ. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μπορούν να εντοπίζουν με ταχύτητα τα ύποπτα μοτίβα· Στοχευμένοι έλεγχοι χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Οι αλγόριθμοι επιλέγουν αυτόματα τις υποθέσεις υψηλού κινδύνου, κατευθύνοντας τους ελεγκτές απευθείας στον πυρήνα των κυκλωμάτων.· Διασύνδεση βάσεων δεδομένων. Ο δείκτης συνδυάζεται με δεδομένα από το ΓΕΜΗ, τις τράπεζες, τα κτηματολογικά στοιχεία και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ κινδύνου.Η ΑΑΔΕ παραθέτει και σχετικό video, στο οποίο παρουσιάζεται πώς εξελίχθηκε η έρευνα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρόκειται για μεθοδολογία, που ακολουθείται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα τετράγωνα, που στο τέλος καταλήγουν με κόκκινο πλαίσιο, είναι οι περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες».