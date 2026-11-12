Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop
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Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop

Πώς να αποφύγεις αγορές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου και να αξιοποιήσεις καλύτερα το budget σου

Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop

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Αν σκέφτεσαι να αποκτήσεις νέο laptop, η Black Friday αποτελεί μία πραγματικά καλή ευκαιρία για να κάνεις δικό σου το μοντέλο που σου ταιριάζει σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πως κάθε deal που βλέπεις αξίζει ή πως ένα μοντέλο με εντυπωσιακή έκπτωση συνιστά απαραίτητα και την καλύτερη επιλογή. Ειδικά στα laptops, όπου οι διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα μπορεί να είναι σημαντικές ακόμη κι αν εξωτερικά μοιάζουν σχεδόν ίδια, χρειάζεται λίγη προσοχή πριν περάσεις στο ταμείο.

Πριν αρχίσεις, λοιπόν, τις συγκρίσεις, υπάρχουν πέντε σημεία που αξίζει να εξετάσεις. Θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις αγορές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου και να αξιοποιήσεις καλύτερα το budget σου.


1. Ξεκίνα από τη χρήση που θα του κάνεις

Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop

Πριν κοιτάξεις επεξεργαστές, μνήμες και κάρτες γραφικών, σκέψου πώς σκοπεύεις να χρησιμοποιείς το νέο σου laptop. Για browsing, Office, emails, τηλεδιασκέψεις και streaming, ένα μοντέλο μεσαίας κατηγορίας μπορεί να σε καλύψει άνετα. Αν όμως ασχολείσαι με επεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο, χρησιμοποιείς απαιτητικές εφαρμογές ή παίζεις σύγχρονα παιχνίδια, θα χρειαστείς περισσότερη επεξεργαστική ισχύ και, ενδεχομένως, ξεχωριστή κάρτα γραφικών.

Η διαφορά στην τιμή μπορεί να είναι σημαντική, γι' αυτό μην πληρώσεις για επιδόσεις που δεν πρόκειται να αξιοποιήσεις. Αντίστοιχα, μην επιλέξεις ένα οικονομικό μοντέλο που θα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες σου σε έναν χρόνο.


2. Μην προσπεράσεις την τεχνητή νοημοσύνη

Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop

Η AI κάνει την εμφάνισή της σε ολοένα και περισσότερα laptops, με τους κατασκευαστές να ενσωματώνουν ειδικό hardware για την εκτέλεση σχετικών λειτουργιών. Θα συναντήσεις όρους όπως AI PC και Copilot+ PC, αλλά και επεξεργαστές με ενσωματωμένη μονάδα NPU (Neural Processing Unit). Η τελευταία αναλαμβάνει συγκεκριμένες εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, αποφορτίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τον βασικό επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών.

Αξίζει να επενδύσεις σε ένα τέτοιο laptop; Αν χρησιμοποιείς λειτουργίες όπως ζωντανούς υπότιτλους, επεξεργασία εικόνας, έξυπνη ακύρωση θορύβου ή εργαλεία παραγωγικότητας (σύνοψη emails, διαχείριση προγράμματος, δημιουργία κειμένου κλπ), μπορεί να βρεις αρκετά χρήσιμες τις νέες δυνατότητες. Έλεγξε, ωστόσο, ποιες λειτουργίες υποστηρίζονται πραγματικά από το συγκεκριμένο μοντέλο, ποιες γίνονται τοπικά και ποιες απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, μην πληρώσεις επιπλέον μόνο και μόνο επειδή ένα laptop φέρει την ένδειξη AI PC.


3. RAM και αποθηκευτικός χώρος: Εδώ μην κάνεις εκπτώσεις

Η μνήμη RAM επηρεάζει το πόσο άνετα μπορείς να χρησιμοποιείς πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Για ένα καινούριο laptop, τα 16 GB αποτελούν μια πολύ καλή αφετηρία, ενώ αν χρησιμοποιείς απαιτητικό λογισμικό ή κάνεις συχνά multitasking, ανέβα στα 32 GB. Στον αποθηκευτικό χώρο, προτίμησε SSD τουλάχιστον 512 GB, ειδικά αν κρατάς αρχεία, φωτογραφίες και παιχνίδια τοπικά. Τα 256 GB μπορεί να επαρκούν για πιο περιορισμένη χρήση, αλλά γεμίζουν ευκολότερα απ' όσο φαντάζεσαι. Έλεγξε επίσης αν η RAM και ο SSD μπορούν να αναβαθμιστούν μελλοντικά.


4. Βρες το μέγεθος που σου ταιριάζει

Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop

Το μέγεθος της οθόνης επηρεάζει όχι μόνο την εμπειρία χρήσης αλλά και το πόσο εύκολα θα μεταφέρεις το laptop σου. Τα μοντέλα 13-14 ιντσών είναι συνήθως ελαφρύτερα και πιο συμπαγή, χωρούν ευκολότερα σε μια τσάντα και αποτελούν ιδανική επιλογή αν μετακινείσαι συχνά ή εργάζεσαι σε διαφορετικούς χώρους. Θα έχεις βέβαια μικρότερη επιφάνεια εργασίας. Από την άλλη, ένα laptop 16 ιντσών είναι πιο άνετο για επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο, ενώ συχνά φιλοξενεί και ισχυρότερο hardware. Θα χρειαστεί όμως να συμβιβαστείς με μεγαλύτερο βάρος και όγκο.


5. Είναι πραγματικά καλή η προσφορά;

Black Friday: Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις νέο laptop

Φτάσαμε στο σημαντικότερο ίσως κομμάτι της Black Friday: την ίδια την έκπτωση. Μην παρασύρεσαι από τα μεγάλα ποσοστά μείωσης, καθώς η αρχική τιμή δεν αποτελεί πάντα αντιπροσωπευτικό σημείο σύγκρισης. Αναζήτησε το ακριβές μοντέλο σε περισσότερα καταστήματα, σύγκρινε την τελική τιμή και, αν μπορείς, έλεγξε το ιστορικό της. Μην ξεχνάς επίσης να εξετάσεις τους όρους εγγύησης και την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει ο πωλητής. Στη Black Friday, άλλωστε, δεν αρκεί να βρεις απλά ένα laptop σε προσφορά αλλά ένα μοντέλο που θα σε καλύψει και με το παραπάνω σε βάθος χρόνου.

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