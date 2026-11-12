Κάτια Ταραμπάνκο: Είμαι παραδοσιακή, ένας άντρας πρέπει να φέρνει λουλούδι στο πρώτο ραντεβού, να τιμά τη γυναίκα
Κάτια Ταραμπάνκο: Είμαι παραδοσιακή, ένας άντρας πρέπει να φέρνει λουλούδι στο πρώτο ραντεβού, να τιμά τη γυναίκα
Είναι ωραία όλα αυτά με τις ισότητες και τις ισορροπίες, αλλά είναι ωραίες και κάποιες παραδοσιακές κινήσεις, είπε το μοντέλο
Την παραδοσιακή της αντίληψη για τις σχέσεις και το φλερτ εξέφρασε η Κάτια Ταραμπάνκο, τονίζοντας πως θεωρεί απαραίτητο ένας άντρας να προσφέρει λουλούδια στο πρώτο ραντεβού και να δείχνει σεβασμό στη γυναίκα.
Το μοντέλο μίλησε για την προσωπική της ζωή, τον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουν οι άντρες, αλλά και όσα περιμένει από μία πρώτη συνάντηση, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Σε ερώτηση για το εάν πρέπει να πληρώνει ο άντρας στο πρώτο ραντεβού, η Κάτια Ταραμπάνκο τάχθηκε υπέρ ορισμένων παραδοσιακών κινήσεων, εξηγώντας τι θεωρεί σημαντικό σε μια πρώτη επαφή: «Είμαι παραδοσιακή. Θεωρώ ότι στο πρώτο ραντεβού κάποια πράγματα πρέπει να τηρούνται. Είναι ωραία όλα αυτά με τις ισότητες και τις ισορροπίες, αλλά είναι και ωραίες κάποιες παραδοσιακές κινήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ένας άντρας πρέπει να φέρνει λουλούδι, ρε φίλε, στο πρώτο ραντεβού, κανονικά. Να τιμά τη γυναίκα».
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Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είναι ελεύθερη, ενώ σχολίασε πως πλέον έχει βάλει συγκεκριμένα όρια στο φλερτ και στις προσεγγίσεις που δέχεται: «Σπάνια με φλερτάρουν, αλλά όσοι με φλερτάρουν, με φλερτάρουν με πολύ ωραίο τρόπο, οπότε αυτό είναι μια προσωπική νίκη για εμένα. Σημαίνει ότι έχω διώξει τον κάθε και την κάθε μία τριτοδεύτερο/η, οπότε έχω βάλει όρια».
Το μοντέλο μίλησε για την προσωπική της ζωή, τον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουν οι άντρες, αλλά και όσα περιμένει από μία πρώτη συνάντηση, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Σε ερώτηση για το εάν πρέπει να πληρώνει ο άντρας στο πρώτο ραντεβού, η Κάτια Ταραμπάνκο τάχθηκε υπέρ ορισμένων παραδοσιακών κινήσεων, εξηγώντας τι θεωρεί σημαντικό σε μια πρώτη επαφή: «Είμαι παραδοσιακή. Θεωρώ ότι στο πρώτο ραντεβού κάποια πράγματα πρέπει να τηρούνται. Είναι ωραία όλα αυτά με τις ισότητες και τις ισορροπίες, αλλά είναι και ωραίες κάποιες παραδοσιακές κινήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ένας άντρας πρέπει να φέρνει λουλούδι, ρε φίλε, στο πρώτο ραντεβού, κανονικά. Να τιμά τη γυναίκα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είναι ελεύθερη, ενώ σχολίασε πως πλέον έχει βάλει συγκεκριμένα όρια στο φλερτ και στις προσεγγίσεις που δέχεται: «Σπάνια με φλερτάρουν, αλλά όσοι με φλερτάρουν, με φλερτάρουν με πολύ ωραίο τρόπο, οπότε αυτό είναι μια προσωπική νίκη για εμένα. Σημαίνει ότι έχω διώξει τον κάθε και την κάθε μία τριτοδεύτερο/η, οπότε έχω βάλει όρια».
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