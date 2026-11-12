Κάτια Ταραμπάνκο: Είμαι παραδοσιακή, ένας άντρας πρέπει να φέρνει λουλούδι στο πρώτο ραντεβού, να τιμά τη γυναίκα

«Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.



Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είναι ελεύθερη, ενώ σχολίασε πως πλέον έχει βάλει συγκεκριμένα όρια στο φλερτ και στις προσεγγίσεις που δέχεται:

«Σπάνια με φλερτάρουν, αλλά όσοι με φλερτάρουν, με φλερτάρουν με πολύ ωραίο τρόπο, οπότε αυτό είναι μια προσωπική νίκη για εμένα. Σημαίνει ότι έχω διώξει τον κάθε και την κάθε μία τριτοδεύτερο/η, οπότε έχω βάλει όρια».