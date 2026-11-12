Βίντεο: Έφηβος που αγνοούνταν επί έξι ημέρες σε δάσος στην Αυστραλία εντοπίστηκε ζωντανός, σήκωσε τη γροθιά του όταν είδε τους διασώστες
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Εξαφάνιση Διάσωση

Βίντεο: Έφηβος που αγνοούνταν επί έξι ημέρες σε δάσος στην Αυστραλία εντοπίστηκε ζωντανός, σήκωσε τη γροθιά του όταν είδε τους διασώστες

Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εντοπίστηκε με λίγες γρατζουνιές – «Δεν θα ξαναβγεί από το σπίτι», είπε αστειευόμενη η μητέρα του

Βίντεο: Έφηβος που αγνοούνταν επί έξι ημέρες σε δάσος στην Αυστραλία εντοπίστηκε ζωντανός, σήκωσε τη γροθιά του όταν είδε τους διασώστες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 17χρονου στην Αυστραλία, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από έξι ημέρες εξαφάνισης σε πυκνή δασώδη περιοχή, περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελβούρνης.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρά τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο έφηβος κατάφερε να επιβιώσει, έχοντας υποστεί μόνο μερικές γρατζουνιές.

Σε βίντεο από τη στιγμή της διάσωσής του που κυκλοφορεί στο Χ ο 17χρονος φαίνεται να σηκώνει τη γροθιά του και να πανηγυρίζει μόλις αντιλαμβάνεται ότι η βοήθεια φτάνει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Γουίλιαμ, το επώνυμο του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, ενώ βρισκόταν για κάμπινγκ μαζί με έναν φίλο του σε απομονωμένη περιοχή της πολιτείας Βικτώρια.

Η εξαφάνισή του προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με τη συμμετοχή αστυνομικών, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, δυτών και ελικοπτέρων στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Του έδωσαν ένα ντόνατ και νερό μόλις τον διέσωσαν

Όπως προαναφέρθηκε ο 17χρονος εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από έξι ημέρες ερευνών, δίνοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του. Οι διασώστες τον ανέσυραν με τη βοήθεια βαρούλκου και, μόλις μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, του πρόσφεραν ένα ντόνατ και ένα μπουκάλι νερό.

Κλείσιμο
Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Η μητέρα του εμφανώς ανακουφισμένη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της είχε μόνο μερικές γρατζουνιές.

«Είναι μια χαρά, όλα φαίνεται να είναι καλά, η υγεία του είναι άριστη», ανέφερε. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Γουίλιαμ παρέμεινε στο ίδιο σημείο, περιμένοντας να φτάσουν οι διασώστες.

«Απλώς έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να τον διασώσουν. Είμαι απίστευτα ευτυχισμένη που είναι ζωντανός», είπε μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά της. «Δεν πρόκειται να ξαναβγεί ποτέ από το σπίτι», δήλωσε αστειευόμενη, ενώ η οικογένεια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 17χρονος θα μείνει «τιμωρημένος για το υπόλοιπο της ζωής του».
3 ΣΧΟΛΙΑ

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