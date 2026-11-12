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Άγριος καβγάς Χατζή-Σκουρλέτη on air: Σε φέρνω μόνο εγώ και με λες θρασύ, ντροπή σου - Μην λέτε ψέματα, είστε αγενής
Άγριος καβγάς Χατζή-Σκουρλέτη on air: Σε φέρνω μόνο εγώ και με λες θρασύ, ντροπή σου - Μην λέτε ψέματα, είστε αγενής
O καβγάς έληξε με τον Πάνο Σκουρλέτη να αποχωρεί από το πάνελ που συντόνιζε ο Τάκης Χατζής
Με έντονο τρόπου που κατέληξε στην αποχώρηση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη, έληξε η εκπομπή του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή το βράδυ της Τετάρτης στο One Channel με τους δύο τους να ανταλλάσσουν βαρείς χαρακτηρισμούς.
Ο καβγάς ξεκίνησε με τον Τάκη Χατζή να λέει στον Πάνο Σκουρλέτη «δεν έχεις να εκπροσωπήσεις τίποτα, μόνο τον εαυτό σου», με τον πρώην υπουργό και βουλευτή να απαντά «είσαι προσβλητικός και λυπάμαι πάρα πολύ».
Ο καβγάς ξεκίνησε με τον Τάκη Χατζή να λέει στον Πάνο Σκουρλέτη «δεν έχεις να εκπροσωπήσεις τίποτα, μόνο τον εαυτό σου», με τον πρώην υπουργό και βουλευτή να απαντά «είσαι προσβλητικός και λυπάμαι πάρα πολύ».
Ένταση μεταξύ Χατζή και Σκουρλέτη: “Ούτε ο κόσμος δεν σας ακούει. Μόνο εγώ σας φέρνω για να πείτε τις απόψεις σας και μου λέτε ότι είμαι θρασύς. Δεν θα ξαναέρθεις εδώ!” pic.twitter.com/qLkHdruQ70— ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) November 11, 2026
- Τα πράγματα στη συνέχεια ξέφυγαν ακόμα περισσότερο καθώς ακολούθησε ο εξής διάλογος:
- Χατζής: Εγώ είμαι προσβλητικός, σε ξέρει ο κόσμος
- Σκουρλέτης: Με ξέρει και με εκτιμάει, να δούμε ποιον εκτιμάει ο κόσμος
- Χατζής: Εγώ κύριε το καπελάκι μου το κρεμάω
- Σκουρλέτης: Σας δίνω το δικαίωμα να χάσετε τον έλεγχο και ότι είπατε μια κουβέντα παραπάνω και να ζητήσετε συγγνώμη
- Χατζής: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη; Εσύ να ζητήσεις από μένα που με πήγες για κακούργημα... Ασε με σε παρακαλώ κύριε
- Σκουρλέτης: Τι νου σου πω κύριε... Ό,τι και να πω πάει θα πάει στράφι
- Χατζής: 0,2% έχετε, ούτε ο κόσμος δεν σας ακούει μόνο εγώ σας φέρνω εδώ για να πείτε τις απόψεις σας και έρχεστε να μου πείτε ότι είμαι θρασύς. Ντροπή σας
- Σκουρλέτης: Είπα για πολιτικό θράσος
- Χατζής: Δεν είπατε αυτό, είστε θρασύς μου είπατε
- Σκουρλέτης: Να το ξαναδούμε, μην λέτε ψέματα για να δικαιολογηθείτε επειδή βγήκατε εκτός ελέγχου και είστε αγενής
- Χατζής: Βεβαίως είμαι αγενής, έτσι είμαι εγώ, δεν μεγάλωσα στα σαλόνια ούτε μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνο
- Σκουρλέτης: Η ευγένεια δεν έχει να κάνει με γαλλικά και πιάνο
- Χατζής: Δεν θα ξανάρθεις εδώ λοιπόν... Όχι τώρα, κάτσε
- Σκουρλέτης (ενώ σηκώθηκε να αποχωρήσει): Χάρηκα πάρα πολύ
- Χατζής: Χάρηκα κι εγώ, σε έχω φέρει 500 φορές και λες τις απόψεις σου
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