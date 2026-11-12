Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται ο δικηγόρος και ο λογιστής, φέρεται να είχαν «διευθυντικό» ρόλο στην οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
Κύκλωμα Φοροδιαφυγή Θεσσαλονίκη Δικηγόρος Λογιστής

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται ο δικηγόρος και ο λογιστής, φέρεται να είχαν «διευθυντικό» ρόλο στην οργάνωση

Πέντε κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια - Ο λογιστής παραμένει στο νοσοκομείο και αναμένεται να απολογηθεί αργότερα

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται ο δικηγόρος και ο λογιστής, φέρεται να είχαν «διευθυντικό» ρόλο στην οργάνωση
Στράτος Λούβαρης
Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν σήμερα, Πέμπτη (12/11), πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες συνολικά έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο λογιστής και ο δικηγόρος, στους οποίους αποδίδεται «διευθυντικός» ρόλος στην οργάνωση.

Ο λογιστής, ωστόσο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται και δεν βρίσκεται μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί αργότερα σήμερα στο δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να απολογηθεί.

Δείτε βίντεο από την μεταγωγή τους:


Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (11/11), ένας 33χρονος επιχειρηματίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Είχε προηγηθεί, την Τρίτη (10/11), η προφυλάκιση ενός ακόμη κατηγορουμένου, ενώ έξι άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
Στράτος Λούβαρης

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