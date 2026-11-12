Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Κλειστό σήμερα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, χτύπησε το σύστημα ανίχνευσης αερίου
Κλειστό σήμερα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, χτύπησε το σύστημα ανίχνευσης αερίου
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν σήμερα τα μαθήματα στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, καθώς η σχολική μονάδα παραμένει προσωρινά κλειστή μετά την ενεργοποίηση του εγκατεστημένου συστήματος ανίχνευσης αερίου.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση για την αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας ελήφθη χθες το απόγευμα, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να μεταβούν στο σχολείο πιστοποιημένοι φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.
Στόχος είναι να εξακριβωθούν τα αίτια ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης αερίου και να αξιολογηθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Γκράβας, με τις αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με την πορεία των ελέγχων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Για το αν οι μαθητές θα επιστρέψουν αύριο στις σχολικές αίθουσες αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο Κορυδαλλού.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση για την αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας ελήφθη χθες το απόγευμα, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να μεταβούν στο σχολείο πιστοποιημένοι φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.
Στόχος είναι να εξακριβωθούν τα αίτια ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης αερίου και να αξιολογηθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Γκράβας, με τις αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με την πορεία των ελέγχων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Για το αν οι μαθητές θα επιστρέψουν αύριο στις σχολικές αίθουσες αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο Κορυδαλλού.
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