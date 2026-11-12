Αφρικανική σκόνη και 25άρια για τις επόμενες 72 ώρες: Πού αναμένονται λασποβροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
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Αφρικανική σκόνη και 25άρια για τις επόμενες 72 ώρες: Πού αναμένονται λασποβροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Από την Κυριακή έρχονται βοριάδες, υποχώρηση της σκόνης και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας

Αφρικανική σκόνη και 25άρια για τις επόμενες 72 ώρες: Πού αναμένονται λασποβροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με αφρικανική σκόνη και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες.

Λασποβροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη ο υδράργυρος ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
72 ώρες με λασποβροχές και 25άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα (12/11)

Σήμερα, Πέμπτη προβλέπονται πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Η ψύχρα θα είναι λιγότερο αισθητή τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 20 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ.

Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Περισσότερες βροχές, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 8 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στους 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες και ο υδράργυρος θα πέσει πρόσκαιρα. Οι βροχές θα είναι λίγες, ενώ η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

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