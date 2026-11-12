Η Ταγαρά δικαιολόγησε τα ουρλιαχτά της: Μιλούσα δυνατά για να ακουστώ, δεν είμαι η τρελή του χωριού, ήθελα να πω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ που υπεραγαπώ

«Εκτός από ευγενική είμαι και πολύ θεσμική. Όταν προσβάλλεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να τον υπερασπιστώ» υποστήριξε η Κατερίνα Ταγαρά





Όπως είπε στο ΟΡΕΝ για την επίμαχη τηλεοπτική εμφάνισή της «η αστική ευγένεια επιβάλει να μην διακόπτω τον συνομιλητή μου και άφησα τον εκπρόσωπο της ΝΔ να μιλήσει. Υπάρχουν, όμως, αρκετές φορές που δεν συμβαίνει το ίδιο και με μένα. Όταν δεν σταματάει η πρακτική αυτή ή θα σταυρώσω τα χέρια και δεν θα μιλήσω κάτι που είναι αδιανόητο για μένα ή θα διεκδικήσω τον χρόνο και τον χώρο μου».







Κατά την ίδια «πάρθηκε ένα απόσπασμα, απλά για να ακουστώ μιλούσα δυνατά. Μπορεί να δει τη συζήτηση για να δει ότι δεν είμαι η τρελή του χωριού που τα πήρα στο κρανίο και ξεκίνησα να φωνάζω. Απλά δεν σταμάταγε ο εκπρόσωπος της ΝΔ να μιλάει, το έκανε συστηματικά. Πρέπει να ακουστώ και πάνω στην προσπάθειά μου να ακουστώ, ακούστηκε ως εκνευρισμός ενώ ήταν ξεκάθαρα η διάθεση να ακουστώ και να πω τις απόψεις του







Το ξέσπασμα της Κατερίνας Ταγαρά Η εμφάνιση της κυρίας Ταγαρά έγινε σε πάνελ του kontra με την ίδια εκτός εαυτού, να εξαπολύει δριμεία λεκτική επίθεση απευθυνόμενη στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, συνοδεύοντάς τη με τις σχετικές χειρονομίες.



«Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία!», έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο



Δείτε την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη



Κλείσιμο Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 10, 2026

«Είσαστε άπραγοι, είστε παθητικοί, δεν κάνετε, να φύγετε, να φύγετε από την κυβέρνηση, είστε άσχετοι, ανίκανοι... ανίκανοι... να φύγετε», ούρλιαζε η κυρία Ταγαρά αναφερόμενη στην κυβερνητική στάση στα εθνικά θέματα, σπεύδοντας να προσθέσει ότι πρέπει να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που «είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».



Μάλιστα, σε ερώτηση που της απηύθυναν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ για το τι διαφοροποιεί την θέση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, η Κατερίνα Ταγαρά επέλεξε πάντα με υψηλότατους τόνους να... πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, συνεχίζοντας πάντα σε εκκωφαντικά ντεσιμπέλ τα περί «ανικανότητας» της κυβέρνησης, χωρίς πάντως να παραθέσει κάποιο άλλο επιχείρημα.



Για τα ουρλιαχτά σε τηλεοπτική εμφάνισή της που προκάλεσαν τα σχόλια και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη , μίλησε την Τετάρτη η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Ταγαρά υποστηρίζοντας ότι «μιλούσα δυνατά», ότι «δεν είμαι η τρελή του χωριού» και ότι αντέδρασε με τον τρόπο αυτό γιατί «ήθελα να πω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ που υπεραγαπώ».Όπως είπε στο ΟΡΕΝ για την επίμαχη τηλεοπτική εμφάνισή της «η αστική ευγένεια επιβάλει να μην διακόπτω τον συνομιλητή μου και άφησα τον εκπρόσωπο της ΝΔ να μιλήσει. Υπάρχουν, όμως, αρκετές φορές που δεν συμβαίνει το ίδιο και με μένα. Όταν δεν σταματάει η πρακτική αυτή ή θα σταυρώσω τα χέρια και δεν θα μιλήσω κάτι που είναι αδιανόητο για μένα ή θα διεκδικήσω τον χρόνο και τον χώρο μου».Κατά την ίδια «πάρθηκε ένα απόσπασμα, απλά για να ακουστώ μιλούσα δυνατά. Μπορεί να δει τη συζήτηση για να δει ότι δεν είμαι η τρελή του χωριού που τα πήρα στο κρανίο και ξεκίνησα να φωνάζω. Απλά δεν σταμάταγε ο εκπρόσωπος της ΝΔ να μιλάει, το έκανε συστηματικά. Πρέπει να ακουστώ και πάνω στην προσπάθειά μου να ακουστώ, ακούστηκε ως εκνευρισμός ενώ ήταν ξεκάθαρα η διάθεση να ακουστώ και να πω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ που υπεραγαπώ».«Το απόσπασμα ήταν καθαρά πολιτικό γιατί το πιστεύω ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ακατάλληλη και πρέπει να φύγει. Είχαν προηγηθεί ειρωνικά σχόλια για τον Ανδρουλάκη. Εμείς ψηφίσαμε τον κ. Ανδρουλάκη δύο φορές ως ΠΑΣΟΚ. Εκτός από ευγενική είμαι και πολύ θεσμική. Όταν προσβάλλεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να τον υπερασπιστώ» κατέληξε η κυρία Ταγαρά.Η εμφάνιση της κυρίας Ταγαρά έγινε σε πάνελ του kontra με την ίδια εκτός εαυτού, να εξαπολύει δριμεία λεκτική επίθεση απευθυνόμενη στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, συνοδεύοντάς τη με τις σχετικές χειρονομίες.«Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία!», έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο«Είσαστε άπραγοι, είστε παθητικοί, δεν κάνετε, να φύγετε, να φύγετε από την κυβέρνηση, είστε άσχετοι, ανίκανοι... ανίκανοι... να φύγετε», ούρλιαζε η κυρία Ταγαρά αναφερόμενη στην κυβερνητική στάση στα εθνικά θέματα, σπεύδοντας να προσθέσει ότι πρέπει να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που «είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».Μάλιστα, σε ερώτηση που της απηύθυναν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ για το τι διαφοροποιεί την θέση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, η Κατερίνα Ταγαρά επέλεξε πάντα με υψηλότατους τόνους να... πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, συνεχίζοντας πάντα σε εκκωφαντικά ντεσιμπέλ τα περί «ανικανότητας» της κυβέρνησης, χωρίς πάντως να παραθέσει κάποιο άλλο επιχείρημα.

«Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει. Είστε πλήρως ανίκανοι και γι' αυτό να φύγετε», συνέχισε για να κλείσει την... ηχηρή της παρέμβαση με την ακόλουθη ατάκα σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την... καταλληλότητα του για να αναλάβει την εξουσία: «Ο κ. Ανδρουλάκης που αμφισβητήσατε που είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».



