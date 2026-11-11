Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα, έρευνα από την Αστυνομία
Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα, έρευνα από την Αστυνομία
Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε πολύ κακή κατάσταση
Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών.
Σύμφωνα με το tempo24, το βρέφος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε πολύ κακή κατάσταση.
Πρόκειται για παιδάκι που είχε παραμεληθεί από τους γονείς του χωρίς ωστόσο να φέρει ίχνη κακοποίησης.
Για το περιστατικό πραγματοποιεί έρευνα η ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με το tempo24, το βρέφος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε πολύ κακή κατάσταση.
Πρόκειται για παιδάκι που είχε παραμεληθεί από τους γονείς του χωρίς ωστόσο να φέρει ίχνη κακοποίησης.
Για το περιστατικό πραγματοποιεί έρευνα η ΕΛ.ΑΣ.
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