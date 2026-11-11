Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα, έρευνα από την Αστυνομία
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Πάτρα ΜΕΘ

Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα, έρευνα από την Αστυνομία

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε πολύ κακή κατάσταση

Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα, έρευνα από την Αστυνομία
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Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με το tempo24, το βρέφος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε πολύ κακή κατάσταση.

Πρόκειται για παιδάκι που είχε παραμεληθεί από τους γονείς του χωρίς ωστόσο να φέρει ίχνη κακοποίησης.

Για το περιστατικό πραγματοποιεί έρευνα η ΕΛ.ΑΣ.
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