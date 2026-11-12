ΣΕΓΕ: Δράσεις σε όλη την Ελλάδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Στο Καρπενήσι, ο ΣΕΓΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ευρυτανίας και τον Δήμο Καρπενησίου, διοργάνωσε στις 29 Οκτωβρίου 2026 τη δράση «Γυναίκες που δημιουργούν, τόποι που ξεχωρίζουν», με στόχο την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της δυναμικής της τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες της Ευρυτανίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν η τοπική παράδοση, η γαστρονομία, η χειροτεχνία και ο τουρισμός συνδέονται με τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εκδήλωση βασίστηκε το επιτυχημένο concept προηγούμενης εκδήλωσης του Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.Με εκκίνηση τα Φιλιατρά, συνεχίζεται ο Νέος Κύκλος Υποστήριξης Γυναικών της Μεσσηνίας με Mentoring, Δράσεις Ενδυνάμωσης και Εκπαιδεύσεις. Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ενταχθούν επωφελούμενες από άλλα 6 χωριά της Περιοχής. «Οι γυναίκες της Μεσσηνίας έχουν αγκαλιάσει τη δράση του Συνδέσμου και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, και αυτό κεφαλαιοποιείται τόσο με την Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας WenCoop Μεσσηνιας, όσο και του Τοπικού Παραρτήματος του Συνδέσμου», δήλωσε η πολυβραβευμένη Επιχειρηματίας και Συντονίστρια του παραρτήματος, κα Χριστίνα Στριμπάκου από τα Φιλιατρά.Τέλος μέσα από το έργο FAIR PAY, ο ΣΕΓΕ ανέπτυξε ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και ενημερωτικών δράσεων για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα των αμοιβών, απευθυνόμενο σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους/ες. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε επτά περιφέρειες της χώρας και διαδικτυακά, καλύπτοντας την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ο απολογισμός περιλαμβάνει 19 σεμινάρια και εργαστήρια, 344 συμμετοχές και περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και φορείς, από μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έως μεγάλες βιομηχανίες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 82% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.«Με βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, roleplay και εργαστήρια μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια. Για αρκετές επιχειρήσεις, οι εκπαιδεύσεις αποτέλεσαν την πρώτη οργανωμένη επαφή με το νέο πλαίσιο», δήλωσε η Συντονίστρια του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας, κα Καναλίδου Μαρία από τα Γρεβενά.«Είμαστε Παντού! Από το 3ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 3 Νοεμβρίου και συμμετείχαμε με πάνελ και εκπαιδευτικό σεμινάριο γύρω από τις Δεξιότητες, ως το Δουβλίνο που ήμασταν 2-4 Νοεμβρίου στο SME & Clusters Assembly, συμμετέχουμε ενεργά. Η δύναμη μας το Δίκτυο μας! Η δύναμη μας τα Μέλη και οι Εθελόντριες μας! Αυτό είναι ένα μαγικό Οικοσύστημα που κάθε Γυναίκα έχει Ρόλο και Θέση!», δήλωσε η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, κα Λίνα Τσαλταμπάση.Πληροφορίες: www.sege.gr