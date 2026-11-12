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ΣΕΓΕ: Δράσεις σε όλη την Ελλάδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα
ΣΕΓΕ: Δράσεις σε όλη την Ελλάδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα
Από τη Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία μέχρι την Ευρυτανία και τη Μεσσηνία, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, mentoring και επαγγελματικής ενδυνάμωσης
Με σταθερή παρουσία σε όλη τη χώρα, ο ΣΕΓΕ συμβάλλει έμπρακτα στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής τους στην επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας. Ξεκινώντας μια νέα Ομάδα Δράσεων, που δημιούργησαν τα Παραρτήματα και οι Ομάδες Συνεργασίας των Μελών και των Επωφελούμενων του Συνδέσμου, δραστηριοποιηθήκαμε από το Σεπτέμβριο ως Σήμερα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Φιλιατρά και από τα Γρεβενά μέχρι το Καρπενήσι και τη Λευκάδα.
Μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις, επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς, ο Σύνδεσμος υλοποίησε δράσεις ουσίας που προωθούν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και τη δικτύωση.
«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό δράσεων, βάση των αναγκών που καταγράψαμε σε κάθε περιοχή. Αναδείχθηκαν οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής» δήλωσε η Γεν.Γραμματέας του Συνδέσμου κα Φελίνα Καζάκου από την Κομοτηνή.
«Ο Σύνδεσμος δημιουργεί ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η πρόσβασή τους στη γνώση, στους διαθέσιμους πόρους και στα δίκτυα υποστήριξης, ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην οικονομική ζωή και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», σημειώνουν οι Συντονίστριες του Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας κες Νάγια Σαμαρά και Ελένη Χατζή από Λαμία και Σπερχειάδα αντίστοιχα.
Με επίκεντρο τη γυναίκα, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας αναπτύσσει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ευκαιρίες, ενισχύουν δεξιότητες και μετατρέπουν τη συνεργασία σε δύναμη ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
Πιο συγκεκριμένα:
Στη Θράκη εργαστήκαμε πάνω στις Ψηφιακές δεξιότητες για γυναίκες από ευπαθή περιβάλλοντα με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY. Ο ΣΕΓΕ υλοποίησε πρόγραμμα ανάπτυξης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, με τη συμμετοχή 65 γυναικών από την Κομοτηνή και τη Ροδόπη. Η πρωτοβουλία επεκτάθηκε πιλοτικά στο Δροσερό Ξάνθης, όπου εκπαιδεύτηκαν ακόμη 10 γυναίκες, διευρύνοντας την πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.
Η HELLENiQ ENERGY προσέφερε τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, ενώ ο ΣΕΓΕ διέθεσε τρία tablets σε συμμετέχουσες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν. «Το πρόγραμμα στόχευσε στην ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης, της αυτονομίας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των Γυναικών ήταν συγκινητική», δήλωσε η Υπ.του Παραρτήματος Αν.Μακεδονίας Θράκης, κα Άννα Τουμπαλίδου από την Κομοτηνή.
Μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις, επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς, ο Σύνδεσμος υλοποίησε δράσεις ουσίας που προωθούν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και τη δικτύωση.
«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό δράσεων, βάση των αναγκών που καταγράψαμε σε κάθε περιοχή. Αναδείχθηκαν οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής» δήλωσε η Γεν.Γραμματέας του Συνδέσμου κα Φελίνα Καζάκου από την Κομοτηνή.
«Ο Σύνδεσμος δημιουργεί ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η πρόσβασή τους στη γνώση, στους διαθέσιμους πόρους και στα δίκτυα υποστήριξης, ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην οικονομική ζωή και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», σημειώνουν οι Συντονίστριες του Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας κες Νάγια Σαμαρά και Ελένη Χατζή από Λαμία και Σπερχειάδα αντίστοιχα.
Με επίκεντρο τη γυναίκα, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας αναπτύσσει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ευκαιρίες, ενισχύουν δεξιότητες και μετατρέπουν τη συνεργασία σε δύναμη ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
Πιο συγκεκριμένα:
Στη Θράκη εργαστήκαμε πάνω στις Ψηφιακές δεξιότητες για γυναίκες από ευπαθή περιβάλλοντα με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY. Ο ΣΕΓΕ υλοποίησε πρόγραμμα ανάπτυξης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, με τη συμμετοχή 65 γυναικών από την Κομοτηνή και τη Ροδόπη. Η πρωτοβουλία επεκτάθηκε πιλοτικά στο Δροσερό Ξάνθης, όπου εκπαιδεύτηκαν ακόμη 10 γυναίκες, διευρύνοντας την πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.
Η HELLENiQ ENERGY προσέφερε τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, ενώ ο ΣΕΓΕ διέθεσε τρία tablets σε συμμετέχουσες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν. «Το πρόγραμμα στόχευσε στην ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης, της αυτονομίας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των Γυναικών ήταν συγκινητική», δήλωσε η Υπ.του Παραρτήματος Αν.Μακεδονίας Θράκης, κα Άννα Τουμπαλίδου από την Κομοτηνή.
Στο Καρπενήσι, ο ΣΕΓΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ευρυτανίας και τον Δήμο Καρπενησίου, διοργάνωσε στις 29 Οκτωβρίου 2026 τη δράση «Γυναίκες που δημιουργούν, τόποι που ξεχωρίζουν», με στόχο την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της δυναμικής της τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες της Ευρυτανίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν η τοπική παράδοση, η γαστρονομία, η χειροτεχνία και ο τουρισμός συνδέονται με τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εκδήλωση βασίστηκε το επιτυχημένο concept προηγούμενης εκδήλωσης του Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
Με εκκίνηση τα Φιλιατρά, συνεχίζεται ο Νέος Κύκλος Υποστήριξης Γυναικών της Μεσσηνίας με Mentoring, Δράσεις Ενδυνάμωσης και Εκπαιδεύσεις. Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ενταχθούν επωφελούμενες από άλλα 6 χωριά της Περιοχής. «Οι γυναίκες της Μεσσηνίας έχουν αγκαλιάσει τη δράση του Συνδέσμου και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, και αυτό κεφαλαιοποιείται τόσο με την Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας WenCoop Μεσσηνιας, όσο και του Τοπικού Παραρτήματος του Συνδέσμου», δήλωσε η πολυβραβευμένη Επιχειρηματίας και Συντονίστρια του παραρτήματος, κα Χριστίνα Στριμπάκου από τα Φιλιατρά.
Τέλος μέσα από το έργο FAIR PAY, ο ΣΕΓΕ ανέπτυξε ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και ενημερωτικών δράσεων για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα των αμοιβών, απευθυνόμενο σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους/ες. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε επτά περιφέρειες της χώρας και διαδικτυακά, καλύπτοντας την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ο απολογισμός περιλαμβάνει 19 σεμινάρια και εργαστήρια, 344 συμμετοχές και περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και φορείς, από μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έως μεγάλες βιομηχανίες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 82% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.
«Με βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, roleplay και εργαστήρια μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια. Για αρκετές επιχειρήσεις, οι εκπαιδεύσεις αποτέλεσαν την πρώτη οργανωμένη επαφή με το νέο πλαίσιο», δήλωσε η Συντονίστρια του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας, κα Καναλίδου Μαρία από τα Γρεβενά.
«Είμαστε Παντού! Από το 3ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 3 Νοεμβρίου και συμμετείχαμε με πάνελ και εκπαιδευτικό σεμινάριο γύρω από τις Δεξιότητες, ως το Δουβλίνο που ήμασταν 2-4 Νοεμβρίου στο SME & Clusters Assembly, συμμετέχουμε ενεργά. Η δύναμη μας το Δίκτυο μας! Η δύναμη μας τα Μέλη και οι Εθελόντριες μας! Αυτό είναι ένα μαγικό Οικοσύστημα που κάθε Γυναίκα έχει Ρόλο και Θέση!», δήλωσε η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, κα Λίνα Τσαλταμπάση.
Πληροφορίες: www.sege.gr
Με εκκίνηση τα Φιλιατρά, συνεχίζεται ο Νέος Κύκλος Υποστήριξης Γυναικών της Μεσσηνίας με Mentoring, Δράσεις Ενδυνάμωσης και Εκπαιδεύσεις. Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ενταχθούν επωφελούμενες από άλλα 6 χωριά της Περιοχής. «Οι γυναίκες της Μεσσηνίας έχουν αγκαλιάσει τη δράση του Συνδέσμου και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, και αυτό κεφαλαιοποιείται τόσο με την Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας WenCoop Μεσσηνιας, όσο και του Τοπικού Παραρτήματος του Συνδέσμου», δήλωσε η πολυβραβευμένη Επιχειρηματίας και Συντονίστρια του παραρτήματος, κα Χριστίνα Στριμπάκου από τα Φιλιατρά.
Τέλος μέσα από το έργο FAIR PAY, ο ΣΕΓΕ ανέπτυξε ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και ενημερωτικών δράσεων για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα των αμοιβών, απευθυνόμενο σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους/ες. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε επτά περιφέρειες της χώρας και διαδικτυακά, καλύπτοντας την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ο απολογισμός περιλαμβάνει 19 σεμινάρια και εργαστήρια, 344 συμμετοχές και περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και φορείς, από μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έως μεγάλες βιομηχανίες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 82% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.
«Με βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, roleplay και εργαστήρια μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια. Για αρκετές επιχειρήσεις, οι εκπαιδεύσεις αποτέλεσαν την πρώτη οργανωμένη επαφή με το νέο πλαίσιο», δήλωσε η Συντονίστρια του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας, κα Καναλίδου Μαρία από τα Γρεβενά.
«Είμαστε Παντού! Από το 3ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 3 Νοεμβρίου και συμμετείχαμε με πάνελ και εκπαιδευτικό σεμινάριο γύρω από τις Δεξιότητες, ως το Δουβλίνο που ήμασταν 2-4 Νοεμβρίου στο SME & Clusters Assembly, συμμετέχουμε ενεργά. Η δύναμη μας το Δίκτυο μας! Η δύναμη μας τα Μέλη και οι Εθελόντριες μας! Αυτό είναι ένα μαγικό Οικοσύστημα που κάθε Γυναίκα έχει Ρόλο και Θέση!», δήλωσε η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, κα Λίνα Τσαλταμπάση.
Πληροφορίες: www.sege.gr
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