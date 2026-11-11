Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια, συνελήφθη ένας άνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα μπαλκόνι

Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια, συνελήφθη ένας άνδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου

Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια, συνελήφθη ένας άνδρας
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου, στην Πάτρα, καθώς μία γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που συνέλαβαν έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης