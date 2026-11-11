Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια, συνελήφθη ένας άνδρας
Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια, συνελήφθη ένας άνδρας
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου, στην Πάτρα, καθώς μία γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε για βοήθεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που συνέλαβαν έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που συνέλαβαν έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.
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