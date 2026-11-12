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Βρέθηκε χοιρινό ληγμένο εδώ και 17 μήνες σε αποθήκη στο Περιστέρι: Κατασχέθηκαν 616 κιλά
Βρέθηκε χοιρινό ληγμένο εδώ και 17 μήνες σε αποθήκη στο Περιστέρι: Κατασχέθηκαν 616 κιλά
Στην επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιμο για τον ίδιο λόγο και τον Απρίλιο - Χαρδαλιάς: Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος
Στην κατάσχεση 616,4 ακατάλληλων κιλών κρέατος ορισμένα από τα οποία είχαν ημερομηνία λήξης 30 Μαΐου 2025 προχώρησαν ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής σε αποθήκη στο Περιστέρι, στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο για παρόμοια παράβαση τον περασμένο Απρίλιο.
Τα προϊόντα εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.
Ανάμεσά τους ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχαν λήξει πριν από 17 μήνες καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης. Στα τελευταία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.
Στον προηγούμενο έλεγχο στην ίδια επιχείρηση, στις 30 Απριλίου 2026, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.
Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται. Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες. Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».
Από την πλευράς της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη δήλωσε: «Η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα. Ο καταναλωτής δικαιούται να εμπιστεύεται όσα αγοράζει και οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες δικαιούνται προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ τα στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις συνέπειες».
Τα προϊόντα εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.
Ανάμεσά τους ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχαν λήξει πριν από 17 μήνες καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης. Στα τελευταία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.
Στον προηγούμενο έλεγχο στην ίδια επιχείρηση, στις 30 Απριλίου 2026, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.
Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται. Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες. Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».
Από την πλευράς της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη δήλωσε: «Η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα. Ο καταναλωτής δικαιούται να εμπιστεύεται όσα αγοράζει και οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες δικαιούνται προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ τα στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις συνέπειες».
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