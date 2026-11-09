Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το καθηλωτικό νουάρ μυθιστόρημα του Γκιγιόμ Μισό «Σέντραλ Παρκ»

Μια γυναίκα και ένας άντρας τόσο διαφορετικοί, που φαίνεται να ήρθαν στον κόσμο για να συμπληρώσουν ο ένας τον άλλον.Στα 52 του χρόνια, ο Γκιγιόμ Μισό έχει καταξιωθεί ως ο κορυφαίος σύγχρονος Γάλλος συγγραφέας νουάρ μυθιστορημάτων, ένας πραγματικός «μάγος του σασπένς», όπως τον χαρακτηρίζουν στην πατρίδα του. Τα βιβλία του έχουν επιτύχει πωλήσεις που μετρώνται σε εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε 42 γλώσσες, ενώ ορισμένα εξ αυτών έχουν διασκευαστεί σε σενάρια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.Στο «Σέντραλ Παρκ» οι λογοτεχνικές αρετές του είναι έκδηλες, από την πρώτη κιόλας σελίδα: Στο επίκεντρο της δράσης, ο Μισό τοποθετεί δύο χαρακτήρες για τους οποίους ο αναγνώστης δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνουν ή τι θα τους συμβεί, σχεδόν από παράγραφο σε παράγραφο.Οι ήρωες του «Σέντραλ Παρκ», βρίσκονται φυσικά, όπως προδίδει και ο τίτλος του βιβλίου, στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την Αλίς, μια αστυνομικό από το Παρίσι, και τον Γκάμπριελ, έναν Αμερικανό τζαζ πιανίστα. Δύο εντελώς ανόμοιοι άνθρωποι, από τελείως διαφορετικές γωνιές του κόσμου, από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία. Κι όμως, η Αλίς και ο Γκάμπριελ ξυπνούν ένα πρωί δεμένοι μεταξύ τους με χειροπέδες, καθισμένοι σε ένα παγκάκι του Σέντραλ Παρκ. Κανείς τους δεν θυμάται τίποτα, κυρίως όμως δεν γνωρίζει το καταναγκαστικό «έτερον ήμισύ» του. Το προηγούμενο βράδυ η Αλίς διασκέδαζε με τις φίλες της σε κλαμπ της Σανς Ελιζέ, ενώ ο Γκάμπριελ έπαιζε πιάνο στο Δουβλίνο. Και τώρα κοιτάζουν κι οι δυο απορημένοι τις κηλίδες αίματος στο πουκάμισο της Αλίς. Τι έχει συμβεί; Και, επίσης, γιατί λείπει μια σφαίρα από το όπλο της; Για να βγουν από το σκοτάδι που τους τυλίγει, η Αλίς και ο Γκάμπριελ θα πρέπει να συνεργαστούν. Και, όντως, θα λύσουν το μυστήριο. Όμως, ούτε η κοινή πορεία προς την αλήθεια ούτε η ίδια η αλήθεια θα τους αρέσει.Αυτή την Κυριακή το συναρπαστικό βιβλίο «Σέντραλ Παρκ» του Γκιγιόμ Μισό είναι στο ΘΕΜΑ.