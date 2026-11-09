Τεράστιο πλήθος στην Αργεντινή για τον Πάπα που άφησε αιχμές για την πολιτική του Μιλέι

Στον Αργεντινό πρόεδρο ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είπε ότι οι ηγέτες θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους και να γνωρίζουν τα όρια της εξουσίας τους

2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έδωσαν το παρών σήμερα Δευτέρα σε υπαίθρια λειτουργία με τον



Είναι η μαζικότερη εκδήλωση της 12ήμερης περιοδείας του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Νότια Αμερική και της 18μηνης θητείας του ως επικεφαλής της.







Πολίτες είχαν συρρεύσει από πολύ νωρίς σήμερα ενόψει της λειτουργίας. Συνοικίες της πόλης, που συνήθως είναι γεμάτες κόσμο, ήταν σχεδόν άδειες, καθώς η αστυνομία απέκλειε την περιοχή εγκαθιστώντας μια ζώνη ασφαλείας.



Οι πιστοί σχημάτισαν ουρές πολλών χιλιομέτρων κατά μήκος της λεωφόρου Avenida del Libertador ανεμίζοντας τη λευκή και κίτρινη σημαία του Βατικανού, ενώ συνωστίζονταν πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας προκειμένου να δουν έστω και φευγαλέα τον ποντίφικα.







Ο Λέων είπε στο κήρυγμά του πόσο χαρούμενος ένιωθε αντικρίζοντας καθολικούς πιστούς σε μια περιοχή που υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα προπύργιο για την Καθολική Εκκλησία, αλλά όπου τα τελευταία χρόνια η επιρροή της υποχωρεί, καθώς κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα ταχέως αναπτυσσόμενα ευαγγελικά δόγματα.



«Γεμίζει την καρδιά μου χαρά να γιορτάζω μαζί σας», υπογράμμισε ο Πάπας και πρόσθεσε ότι «η επίσκεψή μου σε αυτήν τη γη της Αργεντινής μου επέτρεψε να διακρίνω στα πρόσωπά σας τον ενθουσιασμό της πίστης σας».



Κλείσιμο Συνάντηση με τον Μιλέι Χθες, Κυριακή, ο Πάπας



Προέτρεψε τον Μιλέι, ο οποίος προωθεί μια ατζέντα λιτότητας, την οποία η Εκκλησία έχει επικρίνει σθεναρά για τις περικοπές που επιβάλλει στις κοινωνικές υπηρεσίες, να μην βάζει στο στόχαστρο τους φτωχότερους πολίτες της Αργεντινής.



Είπε επίσης στον Μιλέι ότι οι ηγέτες θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους και να γνωρίζουν τα όρια της εξουσίας τους.



Ο Πάπας εξέφρασε τη θλίψη του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σήμερα.



Tουλάχιστονέδωσαν το παρών σήμερα Δευτέρα σε υπαίθρια λειτουργία με τον Πάπα Λέοντα , στην καρδιά του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή , ανακοίνωσε το Βατικανό.Είναι ητης 12ήμερης περιοδείας του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Νότια Αμερική και της 18μηνης θητείας του ως επικεφαλής της.Ως σήμερα η μαζικότερη εκδήλωση της παπικής θητείας του ήταν τον Ιούνιο, όταν περίπου 1,2 εκατομμύρια πιστοί είχαν κατακλύσει τη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ισπανία.Πολίτες. Συνοικίες της πόλης, που συνήθως είναι γεμάτες κόσμο, ήταν σχεδόν άδειες, καθώς η αστυνομία απέκλειε την περιοχή εγκαθιστώντας μια ζώνη ασφαλείας.Οι πιστοί σχημάτισαν ουρές πολλών χιλιομέτρων κατά μήκος της λεωφόρου Avenida del Libertador ανεμίζοντας τη λευκή και κίτρινη σημαία του Βατικανού, ενώ συνωστίζονταν πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας προκειμένου να δουν έστω και φευγαλέα τον ποντίφικα.Ιαχές όπως «Ζήτω ο Πάπας Λέων» αντηχούσαν στους δρόμους, την ώρα που περνούσε ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με το ανοικτό παπικό όχημά του.Ο Λέων είπε στο κήρυγμά του πόσο χαρούμενος ένιωθε αντικρίζοντας καθολικούς πιστούς, αλλά όπου τα τελευταία χρόνια η επιρροή της υποχωρεί, καθώς κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα ταχέως αναπτυσσόμενα ευαγγελικά δόγματα.«Γεμίζει την καρδιά μου χαρά να γιορτάζω μαζί σας», υπογράμμισε ο Πάπας και πρόσθεσε ότι «η επίσκεψή μου σε αυτήν τη γη της Αργεντινής μου επέτρεψε να διακρίνω στα πρόσωπά σας τον ενθουσιασμό της πίστης σας».Χθες, Κυριακή, ο Πάπας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι , έναν στενό σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.Προέτρεψε τον Μιλέι, ο οποίος προωθεί μια ατζέντα λιτότητας, την οποία η Εκκλησία έχει επικρίνει σθεναρά για τις περικοπές που επιβάλλει στις κοινωνικές υπηρεσίες, να μην βάζει στο στόχαστρο τους φτωχότερους πολίτες της Αργεντινής.Είπε επίσης στον Μιλέι ότικαι να γνωρίζουν τα όρια της εξουσίας τους.Ο Πάπας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σήμερα.

Όπως ανέφερε, οι οικογένειες βιώνουν «αστάθεια, κοινωνικές δυσκολίες, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ενδοοικογενειακή βία, επώδυνους χωρισμούς, καθώς και εξαρτήσεις που καταστρέφουν το μέλλον των νέων και πλήττουν τις οικογενειακές σχέσεις».



Πριν από τη λειτουργία, ο Λέων επισκέφθηκε ένα κέντρο φροντίδας για ανθρώπους με αναπηρίες στα νότια περίχωρα του Μπουένος Άιρες, όπου χιλιάδες πιστοί είχαν επίσης συγκεντρωθεί με την ελπίδα να τον δουν από κοντά.



Μετά το σχόλιο αξιωματούχου του κέντρου ότι οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες από την κυβέρνηση Μιλέι έχουν οδηγήσει στη μείωση των επιδομάτων αναπηρίας, ο Πάπας Λέων επισήμανε ότι κέντρα σαν και αυτό «έχουν πολλά να διδάξουν στις κοινωνίες μας, οι οποίες συχνά καθοδηγούνται αποκλειστικά από την επιδίωξη της οικονομικής επιτυχίας».



Φιλόδοξη περιοδεία Ο Λέων πραγματοποιεί μια φιλόδοξη περιοδεία σε τρεις χώρες της Νότιας Αμερικής έως τις 17 Νοεμβρίου με συνολικά 50 εκδηλώσεις, λιγότερο από 30 ημέρες από την επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.



Επισκέφθηκε την Ουρουγουάη προτού μεταβεί στην Αργεντινή χθες Κυριακή και θα πάει στο Περού την Τετάρτη προτού επιστρέψει στη Ρώμη στις 17 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη πάπα στην Αργεντινή από το 1987.



Ο Πάπας, ο πρώτος που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε δεκαετίες ως ιεραπόστολος στο Περού. Εξάλλου και το Βατικανό έχει χαρακτηρίσει την περιοδεία, μία από τις πιο απαιτητικές στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες, ως «επιστροφή στην πατρίδα».