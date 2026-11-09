Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξοικονομούν 1,2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος
ΚΟΣΜΟΣ
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Πετρέλαιο Ηλεκτρικά λεωφορεία Ευρώπη

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξοικονομούν 1,2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος

Καθώς η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή, οι τρέχουσες πολιτικές θέλουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2034 να εξοικονομούν περίπου 5,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξοικονομούν 1,2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος
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Τα ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα παγκοσμίως εξοικονομούν περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ήταν 215.000 βαρέλια ημερησίως. Δηλαδή αυτή η εξοικονόμηση πετρελαίου έχει πενταπλασιαστεί, σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ο μοναδικός πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελούν πλέον το 5% του παγκόσμιου στόλου, τα ηλεκτρικά φορτηγά αποτελούν το 1%, αλλά σε ορισμένες χώρες υπερβαίνουν το 50% των νέων πωλήσεων. Έτσι αυτά τα οχήματα εξοικονομούν έως και 320.000 βαρέλια την ημέρα. Καθώς οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το μισό όγκο του παγκόσμιου πετρελαίου, η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Καθώς ο παγκόσμιος στόλος αυτοκινήτων και φορτηγών συνεχίζει να αυξάνεται, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι το μόνο πράγμα που σταματά την ανεξέλεγκτη ζήτηση πετρελαίου.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πλέον αποφεύγουν περισσότερους από 200 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως. 

Καθώς η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή, οι τρέχουσες πολιτικές θέλουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2034 να εξοικονομούν περίπου 5,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. «Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της ζήτησης πετρελαίου. Μέρη με σχεδόν 100% πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Νορβηγία, η Δανία και το Χονγκ Κονγκ, έχουν ουσιαστικά προστατευθεί από την πετρελαϊκές κρίσεις. Πέντε χρόνια μετά τη Γλασκώβη, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια από τις πιο σαφείς νίκες στην παγκόσμια ιστορία του κλίματος», ανέφερε ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Antony Froggatt.
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