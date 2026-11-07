Συνελήφθη Ισραηλινός που τα έκανε άνω-κάτω σε πτήση προς την Θεσσαλονίκη: Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πτήση Αεροδρομίο

Συνελήφθη Ισραηλινός που τα έκανε άνω-κάτω σε πτήση προς την Θεσσαλονίκη: Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση

Kατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη για Θεσσαλονίκη o 39χρονος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματο

Συνελήφθη Ισραηλινός που τα έκανε άνω-κάτω σε πτήση προς την Θεσσαλονίκη: Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση
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Άνω κάτω έκανε μια πτήση ένας 39χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκάφους, διασάλευση τάξης και παράβαση εντολών του κυβερνήτη του αεροσκάφους.

Συγκεκριμένα, χτες το μεσημέρι ο 39χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη για Θεσσαλονίκη δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών, ενώ έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.
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