Συνελήφθη Ισραηλινός που τα έκανε άνω-κάτω σε πτήση προς την Θεσσαλονίκη: Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση

Από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έως τα ομαδικά αθλήματα και τις δράσεις ευεξίας, η αθλητική κοινότητα της Motor Oil μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της και στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό σκοπό