Από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έως τα ομαδικά αθλήματα και τις δράσεις ευεξίας, η αθλητική κοινότητα της Motor Oil μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της και στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό σκοπό
Συνελήφθη Ισραηλινός που τα έκανε άνω-κάτω σε πτήση προς την Θεσσαλονίκη: Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση
Συνελήφθη Ισραηλινός που τα έκανε άνω-κάτω σε πτήση προς την Θεσσαλονίκη: Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση
Kατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη για Θεσσαλονίκη o 39χρονος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματο
Άνω κάτω έκανε μια πτήση ένας 39χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκάφους, διασάλευση τάξης και παράβαση εντολών του κυβερνήτη του αεροσκάφους.
Συγκεκριμένα, χτες το μεσημέρι ο 39χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη για Θεσσαλονίκη δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών, ενώ έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.
Συγκεκριμένα, χτες το μεσημέρι ο 39χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη για Θεσσαλονίκη δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών, ενώ έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα