Τροχαίο στην Ποσειδώνος στο ύψος της εξόδου της Συγγρού, δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Γλυφάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο στην Ποσειδώνος στο ύψος της εξόδου της Συγγρού, δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Γλυφάδα

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για τη λεωφόρο Συγγρού, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων

Τροχαίο στην Ποσειδώνος στο ύψος της εξόδου της Συγγρού, δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Γλυφάδα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της εξόδου για τη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

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