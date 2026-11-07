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Κλείνει για τρεις ημέρες τμηματικά η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην Πιερία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κλείνει για τρεις ημέρες τμηματικά η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην Πιερία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σε ποια σημεία και ποιες ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου, οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 9 έως και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου σε τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, λόγω εργασιών σε άνω διάβαση του αυτοκινητόδρομου και στη σήραγγα Κατερίνης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σημεία και ώρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί κατά διαστήματα η κυκλοφορία των οχημάτων, είτε προς Θεσσαλονίκη είτε προς Αθήνα, ενώ την Τρίτη θα εφαρμοστεί αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Κατερίνης.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 19:00: Θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου έως τον ανισόπεδο κόμβο Αγαθούπολης.
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 19:00: Θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον ανισόπεδο κόμβο Αγαθούπολης έως τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου.
Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, τα οχήματα θα εκτρέπονται στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης - Θεσσαλονίκης.
Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων της σήραγγας Κατερίνης.
Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σημεία και ώρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί κατά διαστήματα η κυκλοφορία των οχημάτων, είτε προς Θεσσαλονίκη είτε προς Αθήνα, ενώ την Τρίτη θα εφαρμοστεί αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Κατερίνης.
Ποιοι δρόμοι κλείνουν τη Δευτέρα και την ΤετάρτηΛόγω εργασιών για την κατασκευή άνω διάβασης του αυτοκινητόδρομου, θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 19:00: Θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου έως τον ανισόπεδο κόμβο Αγαθούπολης.
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 19:00: Θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον ανισόπεδο κόμβο Αγαθούπολης έως τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου.
Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, τα οχήματα θα εκτρέπονται στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης - Θεσσαλονίκης.
Τρίτη: Κλείνει και στα δύο ρεύματα η σήραγγα ΚατερίνηςΕπιπλέον, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της εθνικής οδού, στο τμήμα μεταξύ του νότιου και του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.
Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων της σήραγγας Κατερίνης.
Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.
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