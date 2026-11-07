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Έπεσε η φουκού... Απρόοπτο στον Alpha Κύπρου: Χορευτής έβαλε ψησταριά στο κεφάλι του και του έφυγε στον αέρα
Έπεσε η φουκού... Απρόοπτο στον Alpha Κύπρου: Χορευτής έβαλε ψησταριά στο κεφάλι του και του έφυγε στον αέρα
Η πρώτη προσπάθεια του κατόχου Ρεκόρ Guinness δεν πήγε όπως υπολόγιζε, προκαλώντας την έκπληξη της παρουσιάστριας
Ένα απρόοπτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) σε ζωντανή μετάδοση της εκπομπής «Alpha Ενημέρωση» στην κυπριακή τηλεόραση, όταν ο χορευτής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερη επίδειξη ισορροπίας, χωρίς όμως την αναμενόμενη επιτυχία στην πρώτη του προσπάθεια.
Ο Βαλαωρίτης, ο οποίος έχει καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness έχοντας καταφέρει να ισορροπήσει 511 ποτήρια στο κεφάλι του, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κάτιας Σάββα, προκειμένου να παρουσιάσει τις εντυπωσιακές του ικανότητες.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, αποφάσισε να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας, επιχειρώντας να ισορροπήσει στο κεφάλι του όχι μόνο γυάλινα ποτήρια, αλλά και μια φουκού, όπως αποκαλείται στην Κύπρο η ψησταριά.
Η παρουσιάστρια ζήτησε από τον καλεσμένο της να επαναλάβει την επίδειξη, δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσει το εγχείρημα.
Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης επιχείρησε εκ νέου να ισορροπήσει τα αντικείμενα στο κεφάλι του και αυτή τη φορά τα κατάφερε, ολοκληρώνοντας την επίδειξη στον αέρα της εκπομπής.
Δείτε το βίντεο με το απρόοπτο και τη δεύτερη προσπάθεια του χορευτή
Ο Βαλαωρίτης, ο οποίος έχει καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness έχοντας καταφέρει να ισορροπήσει 511 ποτήρια στο κεφάλι του, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κάτιας Σάββα, προκειμένου να παρουσιάσει τις εντυπωσιακές του ικανότητες.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, αποφάσισε να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας, επιχειρώντας να ισορροπήσει στο κεφάλι του όχι μόνο γυάλινα ποτήρια, αλλά και μια φουκού, όπως αποκαλείται στην Κύπρο η ψησταριά.
Η αντίδραση της παρουσιάστριας και η δεύτερη προσπάθειαΚατά την πρώτη απόπειρα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό του χορευτή, με την παρουσιάστρια Κάτια Σάββα να αντιδρά αιφνιδιασμένη στο απρόοπτο που σημειώθηκε μπροστά στις κάμερες.
Η παρουσιάστρια ζήτησε από τον καλεσμένο της να επαναλάβει την επίδειξη, δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσει το εγχείρημα.
Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης επιχείρησε εκ νέου να ισορροπήσει τα αντικείμενα στο κεφάλι του και αυτή τη φορά τα κατάφερε, ολοκληρώνοντας την επίδειξη στον αέρα της εκπομπής.
Δείτε το βίντεο με το απρόοπτο και τη δεύτερη προσπάθεια του χορευτή
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