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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στην Καρδία, επιχείρηση της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στην Καρδία, επιχείρηση της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (7/11), περίπου στις 7:30, σε κατοικία στην περιοχή της Καρδίας, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενοίκων της κατοικίας.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενοίκων της κατοικίας.
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