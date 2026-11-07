Από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έως τα ομαδικά αθλήματα και τις δράσεις ευεξίας, η αθλητική κοινότητα της Motor Oil μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της και στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό σκοπό
Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα λήστεψαν κατάστημα τυχερών παιγνίων με σπρέι πιπεριού
Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα λήστεψαν κατάστημα τυχερών παιγνίων με σπρέι πιπεριού
Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον ένα εκ των δυο δραστών
Με ένα σπρέι πιπεριού φόβισαν χτες τα ξημερώματα (6/11) δυο άτομα μια γυναίκα εργαζόμενη σε κατάστημα διενέργειας τυχερών παιγνίων στην Σταυρούπολη Θεσσαλονικης αναγκάζοντας την να φύγει από το μαγαζί και να αρπάξουν με τον τρόπο αυτό από το ταμείο του καταστήματος το ποσό των 6.535 ευρώ.
Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον ένα εκ των δυο δραστών, έναν 32χρονο ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου.
Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον ένα εκ των δυο δραστών, έναν 32χρονο ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου.
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