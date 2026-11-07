Επιμένουν οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο, τι αλλάζει από Δευτέρα

Νεφώσεις και τοπικές βροχές το Σάββατο, καταιγίδες στο Ιόνιο την Κυριακή και επέκταση των φαινομένων από τις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με την ΕΜΥ





Σύμφωνα με την







Σάββατο: Νεφώσεις, λίγες βροχές και βοριάδες έως 7 μποφόρ Για σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.



Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα δυτικά ηπειρωτικά.







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Οι θερμοκρασίες σήμερα ανά περιοχή Αναλυτικά, οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες για το Σάββατο διαμορφώνονται ως εξής:

Κλείσιμο

Θεσσαλονίκη: 7 έως 15 βαθμούς.

Θράκη: 6 έως 14 βαθμούς.

Ανατολική Μακεδονία: 6 έως 14 βαθμούς.

Με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου, ενώ από τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σε περισσότερες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββάτου θα είναι οι βόρειοι άνεμοι, που θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 13 με 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 με 21 βαθμούς στις θερμότερες περιοχές της χώρας.Την Κυριακή, οι βροχές θα γίνουν περισσότερες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο. Από τη Δευτέρα, η αστάθεια θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.Για σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα δυτικά ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ. θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν τους 17 με 19 βαθμούς. Στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 20 με 21 βαθμούς.Αττική: 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Θεσσαλονίκη: 7 έως 15 βαθμούς.Θράκη: 6 έως 14 βαθμούς.Ανατολική Μακεδονία: 6 έως 14 βαθμούς.

Κεντρική Μακεδονία: 7 έως 15 βαθμούς.

Δυτική Μακεδονία: 6 έως 14 βαθμούς.

Ήπειρος: 7 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία: 9 έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου: 14 έως 20 βαθμούς.

Δυτική Στερεά: 12 έως 20 βαθμούς.

Δυτική Πελοπόννησος: 12 έως 20 βαθμούς.

Ανατολική Πελοπόννησος: 12 έως 18 βαθμούς.

Ανατολική Στερεά και Εύβοια: 11 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες: 13 έως 19 βαθμούς.

Κρήτη: 13 έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 έως 19 βαθμούς.

Δωδεκάνησα: 15 έως 21 βαθμούς.



Κυριακή: Βροχές στα δυτικά και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να μεταβάλλεται, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.



Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα νησιά του Ιονίου αναμένεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.



Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.



Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.



Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι. Στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθούν οι βοριάδες, φτάνοντας πρόσκαιρα και τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 16 και 18 βαθμών, ενώ στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν κατά τόπους τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Δευτέρα: Οι βροχές επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές Πιο άστατος θα γίνει ο καιρός τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, καθώς οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



Αρχικά, τα περισσότερα σύννεφα θα συγκεντρωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ στη συνέχεια οι νεφώσεις θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.



Αναμένονται τοπικές βροχές, με πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.



Παράλληλα, θα υπάρξει μεταβολή στο πεδίο των ανέμων. Στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.



Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ.



Παρά την επέκταση των βροχών, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.



Τρίτη: Παραμένουν οι νεφώσεις, περιορισμένη ορατότητα το πρωί



Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ο καιρός θα διατηρήσει χαρακτηριστικά αστάθειας, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται εκτεταμένα ή ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.



Σε αρκετές περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές.



Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και σε ηπειρωτικές περιοχές.



Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.



Έτσι, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι η σταδιακή μετάβαση από τους ισχυρούς βοριάδες και τις περιορισμένες βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου σε ένα πιο άστατο σκηνικό από τη Δευτέρα, με περισσότερες περιοχές να επηρεάζονται από βροχές.