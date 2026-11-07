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Συνελήφθη 69χρονη στο ΑΧΕΠΑ που βιντεοσκοπούσε τους χώρους του νοσοκομείου και απειλούσε γιατρό
Συνελήφθη 69χρονη στο ΑΧΕΠΑ που βιντεοσκοπούσε τους χώρους του νοσοκομείου και απειλούσε γιατρό
Η γυναίκα προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου, καταγράφοντας χωρίς άδεια το προσωπικό και τους χώρους του
Στη σύλληψη μιας 69χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περιφερόταν στους χώρους του νοσοκομείου και άρχισε να βιντεοσκοπεί χωρίς άδεια τόσο τις εγκαταστάσεις όσο και μέλη του προσωπικού.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 69χρονη φέρεται επίσης να απείλησε έναν θεράποντα ιατρό, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.
Στο σημείο παρενέβη η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περιφερόταν στους χώρους του νοσοκομείου και άρχισε να βιντεοσκοπεί χωρίς άδεια τόσο τις εγκαταστάσεις όσο και μέλη του προσωπικού.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 69χρονη φέρεται επίσης να απείλησε έναν θεράποντα ιατρό, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.
Στο σημείο παρενέβη η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή της.
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