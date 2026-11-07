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Στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά 24 σπάνιες βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτμο
Στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά 24 σπάνιες βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτμο
Εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της Βίβλου έκθεση αφιερωμένη στη βυζαντινή τέχνη και την ορθόδοξη παράδοση, με τη συνεργασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του υπουργείου Πολιτισμού
Μία ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στη βυζαντινή τέχνη και την ελληνορθόδοξη χριστιανική παράδοση εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της Βίβλου στην Ουάσιγκτον, υπό τον τίτλο «Αποκαλύπτοντας το αθέατο: Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτμο» (Revealing the Hidden: Byzantine icons from Thessaloniki and Patmos).
Η έκθεση περιλαμβάνει 24 πολύτιμες βυζαντινές εικόνες που προέρχονται από δύο ιστορικά ελληνικά μοναστήρια, τα οποία συνδέονται με τη Βίβλο και έχουν ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO λόγω των εικόνων και των χειρόγραφων που φιλοξενούν.
Πρόκειται για τη Μονή Βλαντάδων στη Θεσσαλονίκη, πόλη όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, και τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, όπου ο Απόστολος Ιωάννης δέχθηκε τα οράματα της Αποκάλυψης.
Οι 24 εικόνες ταξιδεύουν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, κάτι που κατέστη εφικτό χάρη στη συνεργασία του Μουσείου της Βίβλου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην πνευματική δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν οι δύο μονές, καθώς και με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού.
Στα εγκαίνια παρουσιάστηκαν μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνας Μενδώνη, του Επισκόπου Αμορίου Νικηφόρου, ηγούμενου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης, καθώς και του Σκευοφύλακα της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, πατήρ Πολύκαρπου Γρύλλου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Μουσείου της Βίβλου Δρ. Κάρλος Κάμπο, o πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο Επίσκοπος Αμισού Ιωακείμ, η Γενική Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, Φλώρα Καραγιάννη, το μέλος της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής του Μουσείου της Βίβλου, Ελισάβετ Προδρόμου, ο Γενικός Επιμελητής της Μουσείου, Μπόμπι Ντιουκ και ο επιμελητής της έκθεσης Μπράιαν Χάιλαντ.
Η έκθεση που, όπως σημειώνει το Μουσείο της Βίβλου, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας του αμερικανικού κοινού με την πνευματική και καλλιτεχνική κληρονομιά της Ορθοδοξίας και του Βυζαντίου, θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 7 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.
Η έκθεση περιλαμβάνει 24 πολύτιμες βυζαντινές εικόνες που προέρχονται από δύο ιστορικά ελληνικά μοναστήρια, τα οποία συνδέονται με τη Βίβλο και έχουν ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO λόγω των εικόνων και των χειρόγραφων που φιλοξενούν.
Πρόκειται για τη Μονή Βλαντάδων στη Θεσσαλονίκη, πόλη όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, και τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, όπου ο Απόστολος Ιωάννης δέχθηκε τα οράματα της Αποκάλυψης.
Οι 24 εικόνες ταξιδεύουν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, κάτι που κατέστη εφικτό χάρη στη συνεργασία του Μουσείου της Βίβλου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην πνευματική δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν οι δύο μονές, καθώς και με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού.
Στα εγκαίνια παρουσιάστηκαν μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνας Μενδώνη, του Επισκόπου Αμορίου Νικηφόρου, ηγούμενου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης, καθώς και του Σκευοφύλακα της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, πατήρ Πολύκαρπου Γρύλλου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Μουσείου της Βίβλου Δρ. Κάρλος Κάμπο, o πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο Επίσκοπος Αμισού Ιωακείμ, η Γενική Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, Φλώρα Καραγιάννη, το μέλος της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής του Μουσείου της Βίβλου, Ελισάβετ Προδρόμου, ο Γενικός Επιμελητής της Μουσείου, Μπόμπι Ντιουκ και ο επιμελητής της έκθεσης Μπράιαν Χάιλαντ.
Η έκθεση που, όπως σημειώνει το Μουσείο της Βίβλου, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας του αμερικανικού κοινού με την πνευματική και καλλιτεχνική κληρονομιά της Ορθοδοξίας και του Βυζαντίου, θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 7 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.
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