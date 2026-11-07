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Νέα εποχή στην αεροναυπηγική: Η NASA ανακοίνωσε το πειραματικό αεροσκάφος X-70 Fractal - Γιατί κυκλοφόρησαν εικόνες AI στα social media
Νέα εποχή στην αεροναυπηγική: Η NASA ανακοίνωσε το πειραματικό αεροσκάφος X-70 Fractal - Γιατί κυκλοφόρησαν εικόνες AI στα social media
Η NASA ανακοίνωσε επίσημα το νέο επανδρωμένο πειραματικό αεροσκάφος X-70 Fractal στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy - Με δυνατότητα ταχείας αναδιαμόρφωσης πτητικών ελέγχων, μεταφορά φορτίου 2.000 λιβρών και ταχύτητα Mach 0,75, η νέα πλατφόρμα ετοιμάζεται για την πρώτη της πτήση εντός της επόμενης διετίας
Η NASA έδωσε πληροφορίες για ένα νέο πειραματικό αεροσκάφος με την ονομασία «X-70 Fractal». Η διαστημική υπηρεσία δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για το αεροσκάφος, ωστόσο αναφέρει ότι σηματοδοτεί «μια νέα αρχή για την αεροναυπηγική».
«Το X-70 Fractal προσφέρει στη NASA μια επανδρωμένη πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων, με την οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε προηγμένα συστήματα ελέγχου πτήσης, ευελιξία στους ελιγμούς και άλλες τεχνολογίες αιχμής σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του και η δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών φορτίων θα επιτρέψουν στις ομάδες μας να συνεχίσουν τις πτήσεις, να αποκτούν εμπειρία και να περνούν γρήγορα από το ένα πείραμα στο επόμενο. Αναμένουμε ότι η πρώτη του πτήση υπό το έμβλημα της NASA θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ το X-70 αποτελεί μόνο ένα μέρος αυτής της νέας αρχής για την αεροναυπηγική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι έρχονται στη NASA: για να κατασκευάζουν, να μαθαίνουν και, πάνω απ’ όλα, να πετούν». δήλωσε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.
Το αεροσκάφος ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης UP.Summit, στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy της NASA στη Φλόριντα. Ωστόσο, αντί να παρουσιάσει το πραγματικό αεροσκάφος, η NASA αποφάσισε να δημοσιεύσει μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη προκαλώντας την αντίδραση πολλών φίλων της αεροναυπηγικής.
Ο λόγος που παρατηρήθηκε καταιγισμός από εικόνες τεχνητής νοημοσύνης (AI renders) είναι ότι η ίδια η NASA δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλήρεις φωτογραφίες ή αναλυτική απεικόνιση του πραγματικού σκάφους. Το τελικό σχέδιο παραμένει εμπιστευτικό.
Σύμφωνα με τη NASA το X-70 Fractal θα είναι επανδρωμένο και θα διαθέτει αρκετό χώρο για τη μεταφορά πειραματικών φορτίων βάρους έως περίπου 900 κιλά. Το βάρος απογείωσής του θα ανέρχεται στους 4,5 τόνους και έχει σχεδιαστεί ώστε να πετά με ταχύτητα Mach 0,75, περίπου αντίστοιχη με εκείνη ενός Boeing 737.
Όσον αφορά το ύψος πτήσης, το αεροσκάφος θα μπορεί να φτάσει έως τα περίπου τα 14 χλμ. ενώ η εμβέλειά του θα είναι περίπου τρεις χιλιάδες χλμ. Η NASA δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων την ημερομηνία έναρξης των πτήσεων και το κόστος του αεροσκάφους.
Το X-70 Fractal είναι ένα από τα πολλά πειραματικά αεροσκάφη που διαθέτει η NASA. Το Bell X-1 έγραψε ιστορία το 1947, όταν έγινε το πρώτο αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου, φτάνοντας σε ταχύτητα 1.127 χλμ. την ώρα. Στη συνέχεια το X-15 κατάφερε το 1967 να πιάσει ταχύτητες Mach 6,7 καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Ένα άλλο νέο πειραματικό αεροσκάφος NASA, το X-59 έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί υπερηχητικές πτήσεις με μειωμένο θόρυβο και έχει χαρακτηριστεί ως ο «διάδοχος του Concorde».
«Το X-70 Fractal προσφέρει στη NASA μια επανδρωμένη πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων, με την οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε προηγμένα συστήματα ελέγχου πτήσης, ευελιξία στους ελιγμούς και άλλες τεχνολογίες αιχμής σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του και η δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών φορτίων θα επιτρέψουν στις ομάδες μας να συνεχίσουν τις πτήσεις, να αποκτούν εμπειρία και να περνούν γρήγορα από το ένα πείραμα στο επόμενο. Αναμένουμε ότι η πρώτη του πτήση υπό το έμβλημα της NASA θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ το X-70 αποτελεί μόνο ένα μέρος αυτής της νέας αρχής για την αεροναυπηγική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι έρχονται στη NASA: για να κατασκευάζουν, να μαθαίνουν και, πάνω απ’ όλα, να πετούν». δήλωσε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.
Very pleased to announce our newest X-plane, the X-70 Fractal, is joining the @NASAaero fleet to research and develop advanced flight control technology far beyond anything tested in a crewed aircraft. She will take flight under the @NASA banner within the next two years. The… https://t.co/MNtffjpW9Y— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) November 5, 2026
Το αεροσκάφος ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης UP.Summit, στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy της NASA στη Φλόριντα. Ωστόσο, αντί να παρουσιάσει το πραγματικό αεροσκάφος, η NASA αποφάσισε να δημοσιεύσει μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη προκαλώντας την αντίδραση πολλών φίλων της αεροναυπηγικής.
Ο λόγος που παρατηρήθηκε καταιγισμός από εικόνες τεχνητής νοημοσύνης (AI renders) είναι ότι η ίδια η NASA δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλήρεις φωτογραφίες ή αναλυτική απεικόνιση του πραγματικού σκάφους. Το τελικό σχέδιο παραμένει εμπιστευτικό.
Σύμφωνα με τη NASA το X-70 Fractal θα είναι επανδρωμένο και θα διαθέτει αρκετό χώρο για τη μεταφορά πειραματικών φορτίων βάρους έως περίπου 900 κιλά. Το βάρος απογείωσής του θα ανέρχεται στους 4,5 τόνους και έχει σχεδιαστεί ώστε να πετά με ταχύτητα Mach 0,75, περίπου αντίστοιχη με εκείνη ενός Boeing 737.
Όσον αφορά το ύψος πτήσης, το αεροσκάφος θα μπορεί να φτάσει έως τα περίπου τα 14 χλμ. ενώ η εμβέλειά του θα είναι περίπου τρεις χιλιάδες χλμ. Η NASA δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων την ημερομηνία έναρξης των πτήσεων και το κόστος του αεροσκάφους.
Το X-70 Fractal είναι ένα από τα πολλά πειραματικά αεροσκάφη που διαθέτει η NASA. Το Bell X-1 έγραψε ιστορία το 1947, όταν έγινε το πρώτο αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου, φτάνοντας σε ταχύτητα 1.127 χλμ. την ώρα. Στη συνέχεια το X-15 κατάφερε το 1967 να πιάσει ταχύτητες Mach 6,7 καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Ένα άλλο νέο πειραματικό αεροσκάφος NASA, το X-59 έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί υπερηχητικές πτήσεις με μειωμένο θόρυβο και έχει χαρακτηριστεί ως ο «διάδοχος του Concorde».
🚨 BREAKING: Introducing X-70 Fractal, @NASA's newest experimental aircraft!— NASA Aeronautics (@NASAaero) November 5, 2026
This crewed, modular aircraft will allow the agency to rapidly swap out internal & external payloads to help keep pushing the frontiers of aviation technology! @nasaadmin
Details:… pic.twitter.com/RxEuIqvJpR
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