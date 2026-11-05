Η περιβαλλοντική ευθύνη είναι αδιαπραγμάτευτη
Χειροπέδες σε έξι ανήλικους από 12 έως 16 ετών για επίθεση σε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, του πήραν κινητό, 20 ευρώ και τα κλειδιά του
Χειροπέδες σε έξι ανήλικους από 12 έως 16 ετών για επίθεση σε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, του πήραν κινητό, 20 ευρώ και τα κλειδιά του
Δύο από τους ανήλικους πούλησαν το κινητό τηλέφωνο σε κατάστημα και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του
Στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ηλικίας 12 έως 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για την επίθεση σε βάρος 16χρονου στους Αμπελόκηπους.
Η επίθεση με θύμα τον 16χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης με τους έξι νεαρούς, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι αλλοδαποί και οι δύο Έλληνας, να αρπάζουν από τον 16χρονο το κινητό του τηλέφωνο, 20 ευρώ και τα κλειδιά του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους εμπλεκόμενους ανήλικους φαίνεται πως πούλησαν το κινητό τηλέφωνο σε κατάστημα και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του. Η συσκευή εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον 16χρονο.
Η επίθεση με θύμα τον 16χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης με τους έξι νεαρούς, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι αλλοδαποί και οι δύο Έλληνας, να αρπάζουν από τον 16χρονο το κινητό του τηλέφωνο, 20 ευρώ και τα κλειδιά του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους εμπλεκόμενους ανήλικους φαίνεται πως πούλησαν το κινητό τηλέφωνο σε κατάστημα και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του. Η συσκευή εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον 16χρονο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα