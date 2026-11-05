Χειροπέδες σε έξι ανήλικους από 12 έως 16 ετών για επίθεση σε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, του πήραν κινητό, 20 ευρώ και τα κλειδιά του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανήλικοι Ανήλικος Επίθεση

Χειροπέδες σε έξι ανήλικους από 12 έως 16 ετών για επίθεση σε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, του πήραν κινητό, 20 ευρώ και τα κλειδιά του

Δύο από τους ανήλικους πούλησαν το κινητό τηλέφωνο σε κατάστημα και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του

Χειροπέδες σε έξι ανήλικους από 12 έως 16 ετών για επίθεση σε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, του πήραν κινητό, 20 ευρώ και τα κλειδιά του
Στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ηλικίας 12 έως 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για την επίθεση σε βάρος 16χρονου στους Αμπελόκηπους.

Η επίθεση με θύμα τον 16χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης με τους έξι νεαρούς, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι αλλοδαποί και οι δύο Έλληνας, να αρπάζουν από τον 16χρονο το κινητό του τηλέφωνο, 20 ευρώ και τα κλειδιά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους εμπλεκόμενους ανήλικους φαίνεται πως πούλησαν το κινητό τηλέφωνο σε κατάστημα και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του. Η συσκευή εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον 16χρονο.

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