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Έληξε ο συναγερμός για ύποπτο κουτί στα Εξάρχεια
Έληξε ο συναγερμός για ύποπτο κουτί στα Εξάρχεια
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αραχώβης και στην Μαυρομιχάλη
Έληξε ο συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (3/11) στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου κουτιού. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ χωρίς όμως να εντοπίσει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί στην οδό Αραχώβης από το ύψος της οδού Ιπποκράτους έως το ύψους της οδού Χαριλάου Τρικούπη και στην οδό Μαυρομιχάλη από το ύψος της οδού Διοδότου έως το ύψος της οδού Ερεσού, αποκαταστάθηκε.
Η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί στην οδό Αραχώβης από το ύψος της οδού Ιπποκράτους έως το ύψους της οδού Χαριλάου Τρικούπη και στην οδό Μαυρομιχάλη από το ύψος της οδού Διοδότου έως το ύψος της οδού Ερεσού, αποκαταστάθηκε.
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