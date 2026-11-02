Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Συνελήφθη 46χρονη που πουλούσε προϊόντα «μαϊμού» στους Αγίους Αναργύρους, κατασχέθηκαν 438 είδη ένδυσης
Συνελήφθη 46χρονη που πουλούσε προϊόντα «μαϊμού» στους Αγίους Αναργύρους, κατασχέθηκαν 438 είδη ένδυσης
2. Η γυναίκα συνελήφθη έπειτα από έλεγχο της Ομάδας Παρεμπορίου της ΓΑΔΑ – Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία
Στη σύλληψη μιας 46χρονης γυναίκας που πουλούσε εκατοντάδες απομιμητικά προϊόντα ένδυσης στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (1/11), στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για άτομα που πωλούσαν απομιμητικά προϊόντα, τα οποία εμφανίζονταν ως γνήσια. Μετά από έρευνα, εντόπισαν την 46χρονη και διαπίστωσαν ότι διέθετε προς πώληση είδη ένδυσης που αποτελούσαν απομιμήσεις επώνυμων προϊόντων.
Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 438 απομιμητικά προϊόντα ιματισμού.
Σε βάρος της 46χρονης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (1/11), στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για άτομα που πωλούσαν απομιμητικά προϊόντα, τα οποία εμφανίζονταν ως γνήσια. Μετά από έρευνα, εντόπισαν την 46χρονη και διαπίστωσαν ότι διέθετε προς πώληση είδη ένδυσης που αποτελούσαν απομιμήσεις επώνυμων προϊόντων.
Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 438 απομιμητικά προϊόντα ιματισμού.
Σε βάρος της 46χρονης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα