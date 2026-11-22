Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Φωτιά κατέκαψε ολοσχερώς διπλοκατοικία στο Λιτόχωρο, δείτε βίντεο
Φωτιά κατέκαψε ολοσχερώς διπλοκατοικία στο Λιτόχωρο, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα
Ολοσχερώς καταστράφηκε διπλοκατοικία στο Λιτόχωρο Πιερίας από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέκαψε τη μεζονέτα, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η φωτιά όπως μετέδωσε το thestival.gr, κατασβέστηκε πλήρως, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τραυματισμούς. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν είχαν γίνει γνωστά.
Δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η φωτιά όπως μετέδωσε το thestival.gr, κατασβέστηκε πλήρως, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τραυματισμούς. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν είχαν γίνει γνωστά.
Δείτε βίντεο
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