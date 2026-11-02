Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Δημοκρατίας στους Αγίους Ανάργυρους λόγω φθοράς στο οδόστρωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιοι Ανάργυροι Διακοπή κυκλοφορίας Τροχαία

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Δημοκρατίας στους Αγίους Ανάργυρους λόγω φθοράς στο οδόστρωμα

Κλειστό το ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους κάτω από τη γέφυρα – Σε ποιο σημείο διακόπτεται η κυκλοφορία

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Δημοκρατίας στους Αγίους Ανάργυρους λόγω φθοράς στο οδόστρωμα
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, λόγω εκτεταμένης φθοράς του οδοστρώματος κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η διακοπή ισχύει από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση προς Πειραιά.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

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