Γλυφάδα: Εκλεψε αυτοκίνητο από αστυνομικό τμήμα και τραυμάτισε αστυνομικό προσπαθώντας να διαφύγει
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Αστυνομικός Αυτοκίνητο

Γλυφάδα: Εκλεψε αυτοκίνητο από αστυνομικό τμήμα και τραυμάτισε αστυνομικό προσπαθώντας να διαφύγει

Η αστυνομικός μπήκε μπροστά στο όχημα για να εμποδίσει τον δράστη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Γλυφάδα: Εκλεψε αυτοκίνητο από αστυνομικό τμήμα και τραυμάτισε αστυνομικό προσπαθώντας να διαφύγει
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άγνωστος δράστης αφαίρεσε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, τραυματίζοντας ελαφρά μία αστυνομικό που προσπάθησε να τον σταματήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης προσέγγισε πεζός ένα ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Renault και κατάφερε να το πάρει χρησιμοποιώντας κλειδί.

Για το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 15 Μαΐου 2026 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε την 1η Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στη Γλυφάδα και μεταφέρθηκε με γερανό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Η αστυνομικός που εκτελούσε χρέη σκοπού αντιλήφθηκε τις κινήσεις του δράστη και επιχείρησε να τον εμποδίσει, μπαίνοντας μπροστά στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ο δράστης συνέχισε την προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα η αστυνομικός να τραυματιστεί ελαφρά στο δεξί πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
12 ΣΧΟΛΙΑ

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