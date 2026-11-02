Γλυφάδα: Εκλεψε αυτοκίνητο από αστυνομικό τμήμα και τραυμάτισε αστυνομικό προσπαθώντας να διαφύγει

Η αστυνομικός μπήκε μπροστά στο όχημα για να εμποδίσει τον δράστη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο