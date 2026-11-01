Η «AGNETA» φέρνει 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες και βροχές έως 150 χιλιοστά, φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα, δείτε χάρτες

Πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

Τι αναμένεται στην Αττική

Προσοχή στα μεγάλα ύψη βροχής

-Στα Δωδεκάνησα, όπου επίσης αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.- Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν τα 50 έως 100 χιλιοστά, ενώ τοπικά, ιδιαίτερα στις πιο εκτεθειμένες περιοχές, δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100-150 χιλιοστά στο συνολικό διάστημα των προγνωστικών χαρτών.Πρόκειται για ενδεικτικές εκτιμήσεις των μοντέλων και όχι για οριστικές τιμές, καθώς η ακριβής θέση και η ένταση των καταιγίδων μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τα τελικά ύψη βροχής.Τα ισχυρότερα φαινόμενα επικεντρώνονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.Νέα ένταση των βροχοπτώσεων αναμένεται στο Ιόνιο και από το απόγευμα στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα.Με βάση την ευρύτερη προγνωστική εικόνα, η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας και του ανατολικού Αιγαίου, με σταδιακή τάση περιορισμού των φαινομένων. Η ακριβής ένταση και η χρονική εξέλιξη θα χρειαστούν νεότερη αξιολόγηση.Η Αττική δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στις περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα, σύμφωνα με την υφιστάμενη προγνωστική εικόνα.Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σημειωθούν βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τα πιο επίμονα φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.Σε περιοχές με αυξημένη εδαφική υγρασία, έντονο ανάγλυφο ή ευάλωτες υποδομές απορροής δεν μπορούν να αποκλειστούν τοπικά πλημμυρικά προβλήματα.Η εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού «AGNETA», καθώς και οι πιθανές μετατοπίσεις των ζωνών έντονων βροχοπτώσεων, απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των νεότερων προγνωστικών δεδομένων και των επίσημων προειδοποιήσεων.